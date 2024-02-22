المهن الموسيقية تنعي الدكتور هاني الناظر

نعى مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، الطبيب هانى الناظر الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض .

وأشارت النقابة فى بيان رسمى، أن البشرية فقدت رجل رسخ لاجمل معان الإنسانية ومبادىء الأمانة والشرف عبر ممارسة مهنته كطبيب لم يتأخر يوما عن تلبية اى نداء .

ويتقدم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بخالص العزاء لأسرة الطبيب الراحل آملا أن يلهمهم المولى الصبر والسلوان.

وفاة الدكتور هاني الناظر

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، الدكتور هاني الناظر بعد فترة من المعاناة مع مرض السرطان .

وكتب الدكتور محمد الناظر، وفاة والده الدكتور هانى الناظر، و فى منشور عبر حسابه الرسمى بفيس بوك. :"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس 22 فبراير في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".