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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحثة سياسية تكشف لماذا قامت المقاومة الفلسطينية بعملية داخل الضفة الغربية؟

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية، إن الحادث الذي وقع صباح اليوم في منطقة شرقي القدس المحتلة على حاجز "زعيم" في مستوطنة "معاليه أدوميم"، يأتي كرد فعل طبيعي من المواطنين الفلسطينيين باتجاه توسيع العمليات الفردية، وهذا إشارة بأن هذه العمليات قد تكون منظمة وقد تكون غير منظمة.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت "حداد"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العمل الفردي أصبح هو الطاغي حتى هذه اللحظة لكي لا يتم اكتشافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هذه رد فعل طبيعية لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بممارسات عنصرية في الضفة الغربية، وهناك تصريحات من قبل "بن جفير" وزير الأمن القومي الإسرائيلي أشار فيها إلى تقييد أمني لدخول المسلمين أو الفلسطينيين إلى المنطقة المقدسة، وهناك ربط في هذا السياق.

مواطني الضفة الغربية

ولفتت أن عملية تقييد مواطني الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي والتقييد الأمني على المقدسيين يحول هذا الصراع السياسي إلى ديني، وإذا تحول فهذا يعني تحرك العمليات الفردية، والتي تعتبر رد فعل طبيعي من المواطنين الفلسطينيين نتيجة استمرار واقع الاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات التي تحدث في الضفة الغربية.

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