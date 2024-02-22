الأزهري ناعيًا هاني الناظر: تفانى في خدمة الخلق وسخر مهنته للناس

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر وأستاذ الجلدية الشهير.

مثال لإتقان العمل والإخلاص

وقال الأزهري في بيان له " رحم الله الدكتور هاني الناظر. كان مثالا لإتقان العمل والإخلاص والتفاني في خدمة الخلق ومساعدتهم، وأنموذجا تطبيقيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "خير الناس أنفعهم للناس".

أضاف الأزهرى سخر مهنته لخدمة الناس، وجبر خواطرهم، ودعا الأزهري اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى وألهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، قد أعلن وفاة والده، قبل قليل، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

على الحانب الآخر قالت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إن الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة لا يتوانى عن دعم الوافدات، وتقديم كل الدعم لهن عبر كل الوسائل، وتأتي تلك المسابقة استكمالا لتلك الجهود التي تدعم بناتنا الوافدات، والتي تهدف إلى تزويدهن بالعديد من المهارات العلمية والتكنولوجية، لمساعدتهن على تحقيق أهدافهن التعليمية.

أوضحت الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات ان تكريم الفائزات في مسابقة "بنت الأزهر الوافدة" أن المسابقة قد انتهجت أعلى معايير الشفافية عبر جميع مراحلها، مع تعيين لجنة تحكيم رفيعة المستوى من شخصيات عامة مرموقة، وقد اعتمدت فيها أعلى معايير الشفافية في التحكيم بين جميع الأعمال المشاركة، مؤكدة أن جميع الأعمال كانت مميزة وذات مستوى متميز.

قال العميد محمود صبيحة، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، إن الأزهر يولي الطلاب الوافدين اهتماما كبيرا، وينظم لهم الكثير من المسابقات لتطوير مهاراتهم ومنها مسابقة بنت الأزهر الوافدة والتي نحن اليوم بصددها نكرم الفائزات منهن، والتي تستهدف غرس الكثير من القيم التي تعلي من شأن المرأة وتوضح أهم حقوقها لتكون سفيرة للأزهر في بلادها وتعليم مثيلاتها ما تعلمته في الأزهر لتنشر رسالة الأزهر الوسطية.



وجه رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه الكبير للطلاب الوافدين والمستمر، لتخريج طلاب ينشرون صحيح الدين الإسلامي، ويكونون بناة وعونا لأوطانهم، مبينا أن الأزهر يعمل على إعداد جيل متميز في كل المجالات، لأنه منارة تنشر العلم في كل ربوع العالم.



