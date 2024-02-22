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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"سلامة وأمان" .. تدشين شبكة للتصدي العنف الإلكتروني ضد النساء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

في اطار تنفيذ مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون لمشروع مناهضة العنف الالكتروني القائم على النوع الاجتماعي ، تم تدشين شبكة (سلامة وامان) للجمعيات والمبادرات للتصدي للعنف الاليكتروني ضد النساء  وبحضور 10 جمعيات ومبادرات من 5 محافظات وهي مبادرة مؤنث سالم (القاهرة) ، 6 أمان لدعم المزارعات(سوا احلي باسيوط)، آمنة (اسيوط)، حقوق الانسان للخير وتنمية المجتمع (سوهاج)، تنمية المجتمع بعنيبس (سوهاج)،كحيلة (بورسعيد) وجمعية نفرتاري للتنمية والرعاية (القاهرة).

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مها ابو بكر تكشف عن سبب ارتفاع  العنف الإلكتروني ضد المرأة في مصر

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قضايا المرأة تختتم ورشة تدريبية حول مناهضة العنف والابتزاز الإلكتروني


أكدت  المؤسسة في بيان صحفي أن رؤية الشبكة تتمثل في مجتمع خال من العنف الرقمي ضد النساء وبيئة رقمية آمنة وداعمة.

وتسعى الشبكة لتنفيذ عدد من الأهداف وهي التوعية بماهية العنف الرقمي واشكاله ، دعم الناجيات عن طريق تقديم الدعم التقني والنفسي والقانوني ، بناء قدرات أعضاء الشبكة وضمان استدامته وتعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الفاعلة لمكافحة الظاهرة

واشارت المؤسسة إلي انه من المقرر تنظيم تدريبات بناء قدرات لاعضاء الشبكة و بناء منصة لمناقشة مسائل السلامة الرقمية والعنف الرقمي للناجيات من العنف.

يذكر أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تقوم بتقديم استشارات الدعم التقنى للناجيات من العنف الإليكترونى على الرقم 01210008985
 كما تستسقبل المؤسسة الطلبات من خلال استقبال الناجين الناجيات في مقرها، وأيضا عن طريق الواتساب علي نفس الرقم وكذلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":-

https://www.facebook.com/CFDL.Eg

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