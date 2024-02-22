جامعة سوهاج تناقش مستقبل البحث العلمي في مجالات أصول التربية

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات الملتقى التربوي السنوي الذي نظمه قسم أصول التربية بكلية التربية، تحت عنوان" مستقبل البحث العلمي في مجالات أصول التربية في ضوء التوجهات المعاصرة"، بحضور الدكتور حسين طه عطا القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور عماد صموئيل، والدكتور عبدالباسط دياب وكلاء الكلية، الدكتورة فيفي أحمد رئيس الملتقى ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وفي بداية كلمته أعرب رئيس الجامعة عن فخره بتواجده وسط هذه الكوكبة من العلماء والقامات العريقة من أساتذة التربية، مؤكداً على أن كلية التربية هي أساس جودة التعليم في مصر، لأنه حلقة متصلة بداية بالتعليم الذي يتلقاه الطالب إلى أن يصل للكلية، ثم يتلقى كيفية تعليم وإعداد الطلاب ليقوموا بدورهم بتوجيه علمهم لطلابهم، ونظام التعليم في مصر حالياً في طريقه للتعافي وللأفضل، مشيراً إلى أنه تنطلق أهمية عقد هذا الملتقى من تمثيل أصول التربية للأسس التي يقوم عليها أي نظام تربوي، ومشاركته في رسم السياسات التعليمية، ومعالجة القضايا التربوية.

ومن جانبه قال الدكتور حسين طه أن الملتقى يزخر بكوكبة من أساتذة وعلماء كليات التربية، وأوضح أن هدف الملتقى هو تطوير مجال أصول التربية في جوانبه التدريسية والبحثية والخدمية في ضوء الاتجاهات الحديثة، لتحقیق التنافس التعليمي والبحثي والخدمي إقلیمیا ودولياً.

وفي ذات السياق أضافت الدكتورة فيفي أحمد ان ملتقى هذا العام يستهدف الوقوف على مستقبل قسم أصول التربية ومستقبل البحث في مجالاته المختلفه في ضوء التوجهات المعاصره ومحاولة التطلع إلى ما يمكن أن تطمح إليه من تطوير هذا المجال والمحافظه على دوره كأعرق أقسام كليات التربية منذ نشأتها.

وجدير بالذكر انه حاضر بالملتقي كلاً من الدكتور يوسف سيد محمود أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة الفيوم والدكتور أحمد حسين الصغير أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية بجامعة سوهاج.