المشدد لعامل وكهربائي سرقا دراجة نارية من قائدها بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، في جلستها الأخيرة اليوم، عامل وكهربائي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانتهما بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام المنقضي 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغا بقيام مجهولين بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «رمضان. ر. إ » 28 عاما، عامل، و« محمود. ف. ح » 21 عاما، كهربائي، وتبين قيامهما باعتراض طريق المجني عليه وسرقة دراجته النارية ومبلغ مالي كان بحوزته.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين، بأن سرقا المجني عليه عمداً حال قيادته دراجته النارية، واعترضا مسيره واستوقفاه، وما إن تمكنوا منه حتى أشهروا في وجهه سلاح ناري فرد خرطوش، وقاموا بتلك الوسيلة القسرية من فرض السيطرة عليه وشل مقاومته، واستولوا على دراجته النارية والمبالغ المالية خاصته.

تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.