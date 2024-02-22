يوم حقل زراعي لمحصول الكتان وأهميته الاقتصادية والغذائية بالشرقية

نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، يوم حقل زراعي لمحصول الكتان موسم 2024 بناحية بنى عامر مركز الزقازيق، وذلك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد ومعهد بحوث الكتان.

م / اشرف الدمرداش

جاء ذلك بحضور بحضور الدكتور مهدى محمد مهدي، والدكتور طه أحمد عمر من معهد بحوث الكتان، والمهندس محمد عبدالسلام أحمد من الإدارة المركزية للإرشاد، والمهندس محمود الشناف أخصائي الإرشاد بالمديرية، ومسؤلي جهاز الارشاد بالإدارة الزراعية بالزقازيق، وذلك

بتوجيهات المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة.

وخلال أعمال اليوم الزراعي، تم توعية المزارعين الأهمية الإقتصادية لمحصول الكتان، كونه يستخدم فى العديد من الصناعات الهامة مثل: صناعة المنسوجات الكتانية، والأقمشة، وقلوع المراكب، وخراطيم الحريق، وأوراق الطباعة، والبنكنوت، والدوبارة.

وتم الإشارة الى أنه يتم استخراج زيت الطعام من بذور الكتان، فضلاً عن أهمية اختيار الأصناف عالية الإنتاج من حيث إنتاج القش والبذور ونسبة الالياف والصنف المنزرع جيزة 9 بالحقل الإرشادي، وتم التأكيد على أن المحصول الآن فى مرحلة التزهير.

والكتان من المحاصيل الزيتية والذي ينتمي للفصيلة الكتانية، والموطن الأصلي للكتان يمتد من شرق البحر المتوسط إلى الهند، ويعتقد أن بداية استخدامه تمت في منطقة الهلال الخصيب.

والكتان هو نبات حولي أو معمر وينتمي للفصيلة الكتانية، والأجزاء المستخدمة في نبات الكتان هو الزيت والبذور، ويصل ارتفاع نبات الكتان إلى حوالي متر وله ساق نحيلة وأوراق، وتتميز زهوره باللون الأزرق، أما البذور فلونها بني، ويزرع الكتان في شرق البحر المتوسط إلى الهند ويزرع أيضا في أوروبا.