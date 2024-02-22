تكريم فريق الكاراتيه بجامعة قناة السويس

قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة نادي العاملين بجامعة القناة، بتكريم فريق الكاراتية بالنادي، الحاصل على المراكز الأولى في بطولات المنطقة والجمهورية، واللاعبة ملك أشرف التي تشارك الآن في الدوري العالمي للكاراتية بدولة الإمارات، ضمن بعثة منتخب مصر للكاراتية.

وخلال الحفل - تم تكريم 24 لاعب ولاعبة، منحهم شهادات التقدير، كما شمل التكريم الجهاز الفني بقيادة كابتن محمد يوسف والمدربين.

وقد أثنى الدكتور محمد عبد النعيم علي الإنضباط والإلتزام والمستوى الفني المتميز للاعبين، والجهد المبذول والنتائج الجيدة للفريق، متمنياً لهم التوفيق والمزيد من النجاح.

وهنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فريق الكاراتية للجامعة، والحاصل على المراكز الأولى ببطولتي المنطقة والجمهورية، متمنياً لهم التوفيق والاستمرار في النجاح

حضر حفل التكريم الكابتن محمد خليفه رئيس منطقة الكاراتيه بالإسماعيلية، وأعضاء مجلس الإدارة أيمن نجاح، و مصطفى متولي، ومدير عام النادي أحمد ياقوت.