انطلاق العرض المسرحي "مونولوج فكري".. الليلة

يستعد الفنان أمير صلاح الدين، لانطلاق عرضه الجديد "مونولوج فكري - Stand up jazzy" مساء اليوم، الخميس، على مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد ولمدة ليلة واحدة.

ويخوض أمير صلاح الدين، من خلاله تجربة مسرحية جديدة ما بين الاستاند اب الكوميدي والمونودراما والغناء وموسيقي الجاز، من خلال 8 اغاني سيتم تقديمها خلال العرض، كلمات الأغاني من تأليف شعراء شباب موهوبين، منهم الراحل ميدو زهير، ونبيل عبد الحميد، وضياء الرحمن، وحازم جمال، ومحمد مرعي وشاركتهم فيها ايضا".

ويشار إلى أن العازفين كل من : "محمود عبد العزيز، ومحمد يوسف چو، وممدوح ويتي، ومحمد محمود ويڤ ، ونور عبيد، ومن المقرر أن يتضمن العرض المسرحي العديد من المفاجآت وضيوف الشرف، والذي لم يعلن عنهم بطل هذه التجربة الفنان أمير صلاح الدين، يذكر أن تذاكر الحفل تترواح اسعارها مابين 200 جنيه و250 و300 جنيه.

آخر أعمال الفنان أمير صلاح الدين

بمسلسل "محارب" يدخل أمير صلاح الدين، السباق الرمضاني للعام الجاري حتى الآن ، وهو بطولة الفنان حسن الرداد ويشاركه في بطولة العمل عددًا من الفنانين منهم، ماجد المصري ونيرمين الفقي وأحمد زاهر وتامر عبد المنعم ومنة فضالي ونور محمود، تأليف محمد سيد بشير وإنتاج أحمد السبكي وإخراج شيرين عادل.

أمير صلاح الدين أحد أعضاء فريق بلاك تيما الذي يضم أيضًا الفنانين أحمد بحر ومحمد عبده، وطرح الفريق في بداية العام الجاري أحدث أغانيهم، والتي تحمل اسم "عالم غريب" كلمات وألحان محمد عبده (أحد أعضاء الفريق) وتوزيع رحال، وإنتاج ماريونت.