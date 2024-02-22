حملة إزالة ورفع الإشغالات بشبين القناطر

قامت الأجهزة التنفيذية بحملة لرفع الإشغالات والمخالفات بمدينة شبين القناطر علي مدار اليوم، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات المحاسب خالد حامد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بالتصدى لجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين وإتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصة ظاهرة الإشغالات.

فقد قامت إدارة الإشغالات والأجهزة التنفيذية بالمجلس اليوم بحملة لرفع الإشغالات والمخالفات والمعوقات بميدان المحطة الرئيسي وشارع الجزارين وشارع الشهيد أمام الوكيل والطريق العام والتى يتم التعدى عليها من الباعه الجالين وإستغلال المساحات بالشارع وتعطيل وإعاقة حركة السير والمرور بالشارع العام حيث توجهت الحملة الي مزلقان المحطة وميدان المحطة والطرق الرئيسية بالمدينة وأمام موقف بنها والادارة الزراعية وتم رفع جميع الاشغالات الموجودة بالشارع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقا لقانون الاشغالات.

وأكد رئيس مدينة شبين القناطر بأن الحملات مستمرة للقضاء على ظاهرة الإشغالات والزام الجميع بالقانون وانه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم لحين عودة الانضباط بشوارع المدينة وذلك وعلي مدار اليوم بمشاركه معدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

