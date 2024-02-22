عبر زووم.. تكريم مستحق لسفير الحملة الرسمية للرئيس السيسي بروما

التقت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية 2024 والتي أجريت في شهر ديسمبر الماضي وأسفرت عن فوز الرئيس السيسي بأغلبية ساحقة وفي مشهد وعرس انتخابي أبهر العالم وبمشاركة بنسبة تخطت النسب العالمية المتعارف عليها في الإنتخابات في إشارة وتعبير عن وعي جموع المصريين بقضايا وطنهم.



وكان المصريون في الخارج في طليعة الركب الديمقراطي العظيم والذين سبقت مشاركتهم في التصويت المصريين في الداخل ساطرين تعبيرهم الحر عن رأيهم بحروف من نور في صفحات التاريخ وكانت روما أحد أهم سطور تلك الملحمة التي شهدت إقبالا غير مسبوق من المصريين المقيمين فيها على المشاركة في العرس الديمقراطي.



فكان لقاء الحملة الرسمية للرئيس مع سفراء الحملة بالخارج علي مدار يومين متتاليين تقديرا واعترافا بدور أعضاء وممثلي الحملة بالخارج في المساهمة بإنجاح العملية الانتخابية وخروجها بالشكل اللائق بمصر.

حضر اللقاء نيابة عن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية العميد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الذي بدأ حديثه بالثناء علي دور المصريين في الخارج كظهير للدولة المصرية وقوة ناعمة لمصر و تأكيده علي وجود ملف المصريين في الخارج على أولويات سيادة الرئيس موجها الشكر لكل أعضاء الحملة بالخارج واصفا إياهم بأنهم جسور التواصل بين الدولة ومواطنيها في بلاد المهجر مثنيا علي المجهود فوق العادة الذي بذلوه خلال أيام تصويت المصريين بالخارج وفترة ما قبل التصويت في حث المصريين بالخارج علي المشاركة مؤكدا أنهم كانوا منصات لتعبير المصريين بالخارج عن انتمائهم ودعمهم لوطنهم.

في اليوم الأول حضر اللقاء عبر تطبيق زووم من غرفة العمليات النائب البرلماني محمود القط رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج والذي تم منحه درع التكريم تقديرا لجهوده والاتحاد في تسيير العملية الإنتخابية في الخارج كما تم منح شهادات تقدير باسم الحملة الرسمية لسفراء الحملة بالخارج مترجمة باللغة الإنجليزية وعلى رأسهم سفير الحملة بروما الإعلامي إكرامي هاشم وتكليفه بتمثيل الإتحاد العام للمصريين في الخارج في إيطاليا.

وفي اليوم الثاني إلتقي صبري مع أعضاء حملة مواطن لدعم مصر في الخارج وحضر اللقاء من غرفة العمليات المركزية السيد نصر مطر منسق الحملة بالخارج.



وفي تكريم رفيع المستوى قام العميد وسام صبري بتكريم السيد نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج وسلمه درعا بإسم الحملة الرسمية تقديرا لجهوده غير العادية خلال الإنتخابات ونجاحه في قيادة ممثلي ورموز الحملة في الخارج بنجاح باهر واصفا إياه بالرجل الحديدي .

وهو الأمر نفسه الذي أكده الحضور معبرين عن دوره في إنجاح العملية الإنتخابية بالخارج من خلال توجيهاته المستمرة خلال فترة الإعداد والتصويت .

ثم أعلن صبري عن منح كل أعضاء الحملة بالخارج شهادات تكريم مستحقة علي دورهم مبلغا إياهم شكر سيادة الرئيس لهم ولكل المصريين في الخارج مختتما حواره ب " تحيا مصر".

وعن هذا التكريم عبر "هاشم" عن أن التكريم قد تم بالفعل مسبقا منذ تكليفه بالمهمة معتبرا أن تمثيله لسيادة الرئيس السيسي في روما هو أكبر تكريم معبرا عن شكره لكل فريق العمل الذين كانوا علي قلب رجل واحد ووهبوا أنفسهم لخدمة بلدهم مؤكدا عن شكره العميق لسيادة الرئيس السيسي وتقديره لتلك اللمسة الحافز المعنوي لأبناءه في الخارج والذين أصبح لهم ظهرا وسندا في عهد سيادته بفضل رعايته وتوليه ملف المصريين بالخارج بفضل قيادته الحكيمة .