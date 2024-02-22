متابعات للمعاهد الأزهرية المستهدفة للاعتماد والجودة بالإسماعيلية

تفقد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، يرافقه عبدالحميد حسن، مدير إدارة أمن المنطقة، معاهد المنطقة في جولة شملت بعض المعاهد المستهدفة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وهي: ( معهد الشهيد محمد إبراهيم الابتدائي بالسحارة، وروضة معهد عين غصين الابتدائي).

كما تفقد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية معهد فتيات الشهيد محمد إبراهيم الإعدادي، ومعهد فتيات عين غصين الابتدائي؛ وذلك للتأكد من انتظام العملية التعليمية، وتفقد سير الحصص الدراسية، والتأكد من جاهزية المعاهد لاستقبال فريق المراجعة المقرر لها أيام الثالث والرابع والخامس من مارس القادم، وللتأكد من تذليل جميع العقبات والصعوبات أولًا بأول، ومن وسائل الأمن والأمان بهم، وقد ناقش الطلاب في المواد العلمية والمناهج للوقوف على المشكلات وحلها.و انتظام العملية التعليمية، وتفقد سير الحصص الدراسية، والتأكد من كتابة مناهج الفصل الدراسي الثاني، وتوزيع الكتب الدراسية التي ترد إلى المعهد أولًا بأول، والتأكد من وسائل الأمن والأمان بهم، ومناقشة الطلاب في المواد العلمية، كما حث الطلاب على الجد والمثابرة وتحقيق المزيد من التفوق والنجاح والحفاظ على هذا المستوى في كافة الأنشطة التعليمية والثقافية والدينية والأخلاقية.

ويختلف نظام التعليم في المعاهد الأزهرية عن نظام التعليم الرسمي أو التابع لوزارة التربية والتعليم، فهو يتم عبر مواد تختص بعلوم الدين، وتسمى المواد الشرعية، دون إغفال المواد الأخرى المأخوذة من مناهج وزارة التربية والتعليم وتسمى المواد الثقافية.

ويشمل التعليم في المعاهد الأزهرية كل المراحل الدراسية، بداية من رياض الأطفال إلى المرحلة الإبتدائية ثم الإعدادية والثانوية، وأيضا يمكن استكمال الدراسيسة الجامعية في جامعة الأزهر.

ويقدم قطاع المعاهد خدماته التعليمية لأكثر من 2 مليون طالب أزهري، حيث يعد القطاع ثاني أكبر روافد التعليم في مصر، وقاطرة التعليم الأزهري قبل الجامعي، ومن خلال أكثر من عشرة آلاف معهد، تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، يتم تقديم خدمات متميزة لمختلف المراحل التعليمية، لأبناء الوطن، وأبناء المسلمين عمومًا، حيث يقدم القطاع خدماته لطلبة وافدين من أكثر من مائة دولة حول العالم.