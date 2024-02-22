اليوم.. بدء صرف المرتبات للعاملين بالدولة.. وهذا موعد الزيادة الجديدة

تقرر صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالدولة اليوم الخميس 22 فبراير 2024، وذلك لجميع الموظفين في القطاع الخاص والحكومة، حسب ما أعلنته وزارة المالية، وتزامنا مع إعلانها موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة في شهر مارس، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام وحتى يوم الأربعاء 28 فبراير 2024 المقبل.

وتصرف مرتبات فبراير من اليوم 22 من الشهر للوزارات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

كما يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 في أيام 26، 27، 28 من الشهر لجميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

موعد زيادة المرتبات 2024

يذكر أن الرئيس السيسي، قرر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 50%، لكي تكون 6000 جنيه، ويتم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من شهر مارس 2024 المقبل، وتتراوح الزيادة الجديدة لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية ما بين 1000 لـ 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.

جدول المرتبات بعد الزيادة:

- مرتب موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الجديدة 12.200 جنيه.

- مرتب موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة 10200 جنيه.

- مرتب موظفي درجة المدير العام بعد الزيادة 9200 جنيه.

- مرتب موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة 8200 جنيه.

- مرتب موظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة 8000 جنيه.

- مرتب موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة 7500 جنيه.

- مرتب موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة 7000 جنيه.

- مرتب موظفي الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة 6500 جنيه.

- مرتب موظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 6000 جنيه.

جدير بالذكر أن صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة لموظفي الحكومة في أيام 21، و24، و25، و26، و27 من الشهر نفسه، ويتم صرف المتأخرات عن فبراير في أيام 7، و10، و11 من شهر مارس 2024 المقبل.