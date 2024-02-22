بمشاركة 34 دولة.. انطلاق معرض مسقط للكتاب بعمان

انطلقت أمس فعاليّات الدورة الـ 28 لمعرض مسقط الدولي للكتاب بعمان، التي تستمر حتى الـ 2 من مارس المُقبل بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية العماني وبحضور الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام رئيس اللجنة الرئيسة لمعرض مسقط الدولي للكتاب.

وتحلّ محافظة الظاهرة ضيف شرف المعرض في هذه الدورة في جناح يعرّف بالتاريخ الفكري والحضاري للمحافظة.

بلغ عدد دور النشر المشاركة في المعرض 847 دارًا من 34 دولة، منها 676 تُشارك بشكل مباشر و171 عن طريق التوكيل.

كما بلغ إجمالي العناوين والإصدارات المُدرجة في الموقع 622 ألف عنوان، منها 269 ألفًا تقريبًا كتب عربية، و200 ألف كتاب أجنبي، فيما بلغ عدد المجموعة العُمانية 19 ألف كتاب، وبلغ عدد الإصدارات الحديثة التي طُبعت بين 2023 و2024 حوالي 35989 كتابًا.

ويحظى المعرض بمساحة للفعاليات والأنشطة الخاصة بالطفل والأسرة، تشتمل على مسرح للفعاليات وحلقات العمل، وركن لغة الضاد، وركن متحف الطفل، والركن الأخضر، كما تم إنشاء أركان ثقافية في عدد من الأجنحة المشاركة.

وتتجسد مشاركة الجهات ذات العلاقة بصناعة ونشر الكتاب في حضور مؤلفين للتوقيع على إصداراتهم، وإبرام عقود الإنتاج والنشر، ومشاركة المؤسسات المعنية بصناعة الكتاب وما يتصل به من إعداد وتجهيز وتغليف وإخراج فني.

ويقدم المعرض خدمات مركز المعلومات (التطبيق الإلكتروني والفهرس المتحرك)، كما يوفر خريطة ثلاثية الأبعاد للمعرض، وبالتنسيق مع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تمت توسعة المرافق الخدمية للمعرض بزيادة عدد المطاعم في الحديقة الأمامية للمركز ضمن دعم المؤسسات المحلية، كما سيتم تطبيق الدفع الإلكتروني في كافة منصات المشاركين بالتنسيق مع بنك ظفار -الشريك المصرفي لهذه الدورة-.