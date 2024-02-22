الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

مي عز الدين تعود للساحة من جديد وتتألق بالأسود الساحر

مي عز الدين
مي عز الدين

شاركت الفنانة مي عز الدين عبر الحالة الخاصة بها علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء حضورها إحدى عروض الأزياء الشهيره.

 

مي عز الدين

مي عز الدين تستعرض جمالها بالأسود المجسم

وتألقت مي عز الدين ببنطال أسود بصيحة الشارلستون، ونسقت عليه توب مجسم نفس اللون وبليزر قصير باللونين الأبيض والأسود، وحددت خصرها بحزام ذهبي رفيه؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

 

وتزينت مي عز الدين بإسورة ذهبية وخاتم في اليد اليمنى، وحملت كلاتش باللون الأسود؛ ليتماشى مع الملابس.

 

ووضعت مي مكياجًا ساحرًا، فثبتت خصلاتها من الأمام إلى الخلف، وتركته يتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

 

ووضعت مكياجًا ناعمًا، فحددت وجنتيها ببلاشر باللون النود، واختارت أحمر شفاه باللون البني الداكن، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا وظلال العين بدرجات النود الفاتحه؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة.

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