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الخميس 22 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

نسرين طافش تشوق متابعيها بلوك مختلف من كواليس "بدون مقابل"

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك خلال كواليس مسلسل بدون مقابل والذي من المقرر عرضه في رمضان القادم، سواء في مصر أو سوريا.

 

نسرين طافش تروج لمسلسلها الجديد بنيو لوك جذاب

وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة كلاسيكية متميزة، مرتديه جيب قصيرة بصيحة الكاروهات باللون الأبيض والأسود، وأسفله كولون أسود، ونسقت معهما بلوزه بيضاء وبليزر أسود طويل، مما عكس رشاقتها وأناقتها.

 

وانتعلت نسرين طافش حذاء ذا كعب عال باللون الأسود، وحملت حقيبه جلد نفس اللون، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الذهبية، ضمت العديد من السلاسل التي تتدلى حول العنق بأطوال مختلفة، بالإضافة إلى أقراط دائرية كبيرة الحجم.

 

وفضلت نسرين طافش الظهور بلوك جديد، تاركة خصلاتها البنية تتدلى علي كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير، بالإضافة لغُرة قصيرة تتدلى على وجهها، مما جعلها أكثر أنوثة وجمال.


 

ووضعت مكياجًا جريئًا يبرز جمال عين، فرسمت الآيلاينر الأسود مع ظلال العين بدرجات النود الفاتحة، وحددت ملامحها بالكونتور والبلاشر البني، واختارت أحمر شفاه باللون النود الداكن، مما تماشى مع اللوك وعكس أنوثتها.

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