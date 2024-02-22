الفواكه ذات اللون البرتقالي والأحمر مفيدة لصحة الكبد

للحفاظ على الكبد في حالة جيدة، من المفيد جدًا تناول الفواكه ذات اللون البرتقالي والأحمر - تتميز ثمارها بمحتوى عالٍ من الكاروتين والبكتين، مما يساعد على ربط وإزالة المواد غير الضرورية أو الضارة من الجسم بشكل أكثر نشاطًا.

تحدث مرشح العلوم الطبية الطبيب أناتولي بيتشينكا عن الفواكه التي تعمل على تحسين الكبد، ووفقا للأخصائي فإن البكتين يعد دعما جيدا للكبد، وعندما يقترن بالسوائل في الجسم، يصبح البكتين مثل الهلام، والمبيدات الحشرية والنويدات المشعة وأيونات المعادن الثقيلة وغيرها من المواد الضارة التي تهدد سلامة الخلايا "عالقة" في هذه الكتلة.

والمشمش مفيد بشكل خاص بين الفواكه الموسمية، وأشار الطبيب إلى أنه بفضل تركيبته التي تجمع بين مكونات البكتين والفيتامينات والمعادن، لا غنى عن المشمش لإزالة المنتجات الأيضية السامة والكوليسترول من الجسم، كما أنه مفيد في حالات التسمم.

وأضاف الخبير أنه إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد فمن الأفضل اختيار أصناف المشمش الحلوة والحامضة ولكن إذا كان لديك التهاب الكبد، فلن تتمكن من تناول هذه الفاكهة: لا يتم امتصاص الكاروتين من المشمش في هذا المرض.

وأوضح الأخصائي أن كوباً غير مكتمل من عصير المشمش يمكن أن يزود جسم الإنسان بحاجته اليومية من الفيتامينات وفي الوقت نفسه، المشمش مليء بالألياف، وتناوله بكثرة يمكن أن يسبب نشاطًا معويًا مفرطًا.