البرلمان العربي يهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس

هنأ السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة والذي يوافق الـ 22 من شهر فبراير من كل عام.



وبهذه المناسبة، ثمن العسومي ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من نهضة حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات بصورة عززت مكانتها عربيًا وإقليميًا وعالميًا في إطار رؤية 2030م، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، و الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيدا للعمق التاريخي الممتد لأكثر من ثلاثة قرون منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى.



وأكد رئيس البرلمان العربي، أن إرساء اللبنة الأولى لقواعد الدولة السعودية قبيل نحو ثلاثمائة عام كان منعطفا هاما وركيزة أساسية في تأسيس المملكة، لتنطلق نحو مسيرة من العزم والبناء دون توقف بفضل إرثها التاريخي والحضاري، وعزيمة أبنائها والتفافهم حول قادتها منذ التأسيس حتى وقتنا الحاضر مما عزز من مكتسباتها وثقلها سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا .



كما ثمن رئيس البرلمان العربي، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الصادر عام 2022م، الاحتفاء بيوم التأسيس والذي يعبر عن دلالات الاعتزاز بالجذور الراسخة للوطن والارتباط الوثيق بين المواطنين والقيادة وبما أثمرت عنه رحلة التأسيس من نمو وازدهار على مدى القرون الثلاثة الماضية.

