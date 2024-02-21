إطلاق BMW الفئة الخامسة الجديدة كلياً وi5 الكهربائية في مصر

طرحت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات BMW في مصر، سيارتيها BMW الفئة الخامسة الجديدة كليًّا وBMW i5 الكهربائية للمرة الأولى في مصر، في حدث فريد مِن نوعه، أُقيم عند سفح هرم زوسر المدرَّج بمنطقة سقارة الأثرية، بحضور لفيف مِن قيادات مجموعة BMW العالمية ومجموعة جلوبال أوتو للسيارات والعديد من الشخصيات المهمَّةِ في قطاع السيارات في البلاد، وباقة متنوّعة مِن نجوم المجتمع.

اختارت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات هرم زوسر ليكون خلفية مميَّزة لحفل إطلاق الجيل الثامن الأحدث مِن BMW الفئة الخامسة، بالإضافة إلى السيارة الكهربائية بالكامل BMW i5، وذلك لما يمثِّله هذا الهرم الشاهد على عظمة البناء عند القدماء المصريين مِن أهمية بالغة؛ فهو أوَّل هرم بناه المصريون على الإطلاق وهو أقدم الأهرامات على مرِّ التاريخ، والذي يعود بناؤه إلى قرابة ٤٧٠٠ عامٍ مضت، تمامًا مثل الفئة الخامسة مِن BMW التي قُدِّمت في عام ١٩٧٢ لتكون أول سيارة BMW تحمل مسمى Series، كما أنها أول سيارة سيدان تنضم لـBMW Motorsport، تحديدًا الموديل BMW 530 MLE في عام ۱٩٧٦، مما يعكس تراثها الغني مِن الأداء القوي والطابع الرياضي الأصيل.

جاء أحدث طرازات الفئة الخامسة مِن BMW بتصميم عصري ورياضي أنيق مقارنة بالجيل السابق، وذلك بفضل الاستعانة بتصميم جديد للشبكة الأمامية “Kidney Grille” محاط بإطار مضيئ بتقنية LED المسمى “BMW Iconic Glow”، المستوحاة من السيدان الشقيقة الأكبر حجمًا BMW الفئة السابعة الجديدة. وحسب الفئة التجهيزية المختارة، تَكمن أبرز التحديثات الخارجية في سقف زجاجي بانورامي للمرة الأولى، وعجلات أيرودينامية قياس ٢٠ بوصة. فضلًا على تصميم جديد للزاوية المميَّزة التي تُدعى "انحناءة هوفميستر" على النوافذ الجانبية الخلفية والمزينة برقم ٥ لأول مرة وهو ما يجعل السيارة تبدو كأنها سيارة "كوبيه" رياضية. وهناك كذلك الباقة "البرونزية اللامعة" التي باتت تتوافر اختياريًّا للمرة الأولى، والتي تضمُّ العديد من اللمسات الخارجية البرونزية على شبك التهوية الأماميِّ وإطار النوافذ والعجلات الرياضية، بخلاف الحليات الداخلية على عجلة القيادة وفي أماكن أخرى بالمقصورة الداخلية. وتُضيف باقة M Sport لمساتٍ سوداءَ لامعةً M High Gloss Shadow Lineعلى شبك التهوية الأماميِّ، وأجزاءً خارجية خاصة بفئة M Sport، وأيضًا جناحًا خلفيًّا صغيرًا خاصًا بالفئة M، بالإضافة إلى M Lights Shadow Line وM Sport Brakes، وحلية داخلية من ألياف الكربون، ضمن العديد من اللمسات الرياضية الأخرى. وبالنسبة إلى الأبعاد القياسيةِ، ازداد الطول العام للفئة الخامسة الجديدة بمقدار ٩٧ ملم ليصل إلى ٥٠٦٠ ملم، بينما ازداد العرض العام بمقدار ٣٢ ملم ليصل إلى ١٩٠٠ ملم، في حين ازداد الارتفاع بمقدار ٣٦ ملم ليصل إلى ١٥١٥ ملم. أما قاعدة العجلات، فنما طولها بمقدار ٢٠ ملم لتسجِّل ٢٩٩٥ ملم، مما يزيد من رحابة المقصورة الداخلية بوجه عام.

وبالانتقال إلى المقصورة الخلفية للفئة الخامسة الجديدة كليًّا وBMW i5، فإننا نجد أنها طالتها يد التغيير بشكل كبير، وباتت حاليًّا تتضمّن BMW Curved Display تعمل بنظام التشغيلِ ٨٬٥OS بشاشتين قياس ۱٤٬٩ و ١٢٬٣بوصات احدهما لعرض العدادات و الاخرى لعرض الملاحة و أنظمة الترفيه وكذلك شريطَ التحكُّم Interaction Bar للمرة الأولى في الفئة الخامسة. وهناك أيضًا النظام الصوتي فئة Harman Kardon المكوّن مِن ١٢ سمّاعة بقدرة ٢٠٠ واط، في حين تتضمّن السيارة الكهربائية بالكامل BMW i5 نظام صوتي مجسّم فئة Bowers & Wilkins مكوَّنًا من ١٧ سمَّاعة بقدرة ٦٥٥ واط، جنبًا إلى جنب مع المقاعد الأمامية بخاصية التهوية والتدفئة، والتي يمُكن التحكم في وضعيتها كهربائيًّا، والأزرار الكريستالية، وغيرها.

على صعيد تجهيزات السلامةِ والأمان، استفادت السيارتان الجديدتان BMW الفئة الخامسة وBMW i5 من مجموعة مختارة من أفضلِ الأنظمةِ التِّقَنية المساعدة للقيادة؛ منها على سبيل المثالِ لا الحصر، نظام BMW Driving Assistant Professional الذي يتولى مهمة مساعدة السائق في التوجيه و يقوم بتزويد السائق بجميع التحذيرات أثناء القيادة كما يقوم باتخاذ إجراءات احترازية في المواقف الخطرة.

BMW الفئة الخامسة الأحدث في مصر

تتوافر BMW الفئة الخامسة الأحدث في مصر بثلاث فئات تعمل بمحركات بنزين: 520i بسعة لترين، و520i بسعة ١.٦ لترات، و530i (مع باقة M Sport)، بينما تأتي BMW i5 من خلال الفئة eDrive40. يأتي الطراز 520i مدعمًا قياسيًّا بمحرك توربو سعة ١.٦ لترات يولد ١٧٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن-متر. ويُمكن للعملاء الذين يفضلون تجربة قيادة رياضية بامتياز، الاستعانة بمحرك توربو سعة لترين مع الطراز 520i يولِّد ٢٠١ حصانًا وأقصى عزم دوران يبلغ ٣١٠ نيوتن-متر، في حين يأتي الطراز 530i مدعمًا أيضًا بمحرك توربو سعة لترين، ولكن يولد ٢٥٥ حصانًا وأقصى عزم دوران يبلغ ٣٥٠ نيوتن-متر.

BMW i5

ومِن ناحية أخرى، تأتي BMW i5 الجديدة مدعَّمة بمحرك كهربائي وحيد يولد ٣٤٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٤٠٠ نيوتن-متر، كما تستعين ببطارية بقدرة ٨٣٬٩ كيلوواط ساعة، تتيح مدى كهربائيًّا يصل إلى ٥٨٢ كلم. ويمكن الوصولُ إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة في غضون ٦ ثوانٍ.

ولتحسين تجربة القيادة الكهربائية لدى عملاء الطراز BMW i5 الجديد في البلاد، توفر جلوبال أوتو للسيارات - إلى جانب باقة الصيانة الشاملة التقليدية التي تغطي تكاليف الصيانة الدورية لمدة ٣ سنوات أو ٦٠.٠٠٠ كلم (أيهما أقرب) ، وهو ما يُعزِّز مّن شعور عملاء ذلك الطراز الاستثنائي براحة البال.

يُذكر أن مجموعة جلوبال أوتو للسيارات قد وقّعت اتفاقية شراكة حصرية مع شركة "إنفنيتي" المتخصصة في تقديم حلول الطاقة المتجددة والرائدة لقطاع شحن السيارات الكهربائية في السوق المحلي، لتزويد عملاء كل سيارات عائلة BMW i الكهربائية الجديدة، بما فيها الطراز BMW i5، ببطاقة شحن حصرية مصمَّمة خصيصًا لهم تقوم على نظام النقاط؛ حيث توفِّر كل بطاقة ٨٠٠.٠٠٠ نقطة صالحة لمدة ١٨ شهرًا، تُتيح لهم سهولة الوصول إلى جميع محطات الشحن الخاصة بشركة إنفنيتي والموزعة في محافظات مصر المختلفة. كما توفّر شركة إنفنيتي إمكانية تركيب صندوق الشحن الحائطي مِن BMW في منازل عملاء الطراز i5 الجديد مجانًا ومِن دون أي تكلفة إضافية يتحملونها.