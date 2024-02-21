ضياء رشوان: يمكن لمصر إدخال مئات شاحنات المساعدة لكن سيتم إيقافها وقصفها

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ مصر يمكنها إدخال مئات شاحنات المساعدات والإغاثات من الناحية المصرية، لكن سيتم إيقافها في معبر رفح من الناحية الفلسطينية، حيث يخضع المعبر من هذه الجهة لسلطة وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لفتوى صادرة عن محكمة العدل الدولية، وهو ما كان موضع تفاوض طويل قامت به مصر ومعها قطر والولايات المتحدة، مؤكدا أن دخول أي شاحنات من الناحية المصرية أمر ممكن.

ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، إلى أنّ جيش الاحتلال يمكن أن يقصف الشاحنات، موضحًا أنّ الطريق من معبر رفح على الجانب الفلسطيني إلى داخل غزة جرى قصفه قبل فتحه لعبور الشاحنات.

وأكّد أن جيش الاحتلال موجود في سماء قطاع غزة على مدار الساعة ولا يغادرها مُطلقًا، موضحًا أن كل الشاحنات يتم تفتيشها من الناحية الأخرى سواء في معبر رفح كرم أبو سالم أو معبر نيتسارا (العوجة) وهو باتفاق دولي تشارك فيه مصر مع قطر والولايات المتحدة وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.



وأضاف رشوان أن جيش الاحتلال يعيث فسادًا في كل أرجاء قطاع غزة بكل أنواع أسلحته، مشيرا إلى أنّ كل ما جرى خلال الهدن التي استمرت أسبوعًا وما يجري حاليًّا من مفاوضات حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين يتضمن في قلبه أن يسمح جيش الاحتلال بدخول شاحنات بعدد أكبر وبشكل آمن.