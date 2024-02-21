وزيرة السياحة المغربية تتفقد عددا من المقاصد السياحية والتراثية بشرم الشيخ

اصطحب اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، " فاطمة الزهراء لعمور" وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتها الحالية لمصر و قامت بزيارة الي مدينة شرم الشيخ لتفقد عددا من المقاصد السياحية بها يرافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ... منها مركز الرصد الأمني وقام المهندس أحمد إبراهيم عبد الهادي ممثل الشركة العالمية للبصريات المنفذة لمشروع بشرح واف عن المركز.

وأشار المحافظ ان المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي، للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.

كما تفقدت الوزيرة يرافقها محافظ جنوب سيناء بزيارة لمنطقة الهجن والتراث تفقدت فيها مضمار الهجن، والقرية التراثية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء ان القرية التراثية تم ا إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لافتا أنها تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض، مخازن، مسجد ،مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

وخلال الجولة اعطي محافظ جنوب سيناء فكرة موجزة عن مشروع توسعة محطة المعالجة الذي يشمل بحيرات الاكسدة بطاقة تصميمية 7500 متر 3/ يوم، تعمل بنظام المعالجة الطبيعية الثنائية وتتكون من 11 حوض، مشيرا الي ان تكلفة المشروع تبلغ 195 مليون جنيه وتم الانتهاء من الأعمال بنسبة تنفيذ 100 % .

وياضاف الي ان المشروع يشمل أيضا معمل لعمل التحاليل اللازمة للمياه، و المعمل لخدمة إجراءات مأمونية تداول الصرف الصحي للمحافظة من فنادق ومحطات الشركات، ومبنى للدخل والمصافي، وعدد 1 حوض اللاهوائي، وعدد 2 حوض ترددي، وعدد 6 حوض انضاج، وعدد 1 حوض موازنة وخط السيب النهائي للغابة الشجرية بالإضافة الي مبنى المولد، السور ،مبني لوحات الكهرباء، المبني الإداري،السور.

و لفت المحافظ الي ان المشروع استكمالا للمرحلة الأولى للمعالجة الطبيعية والتى تعد اول مسار الطيور المهاجرة والملاذ الآمن لها بعد طول المسار والقادمة من اوربا.

كما تفقدت وزير السياحة مشروع تجلي شرم الشيخ وهو مركز لبيع الأعشاب والمستحضرات العشبية ومنتجات سانت كاترين بمدينة شرم الشيخ.

وأعربت وزيرة السياحة المغربية في ختام جولتها عن انبهارها بما رأته بمدينة شرم الشيخ من مقاصد سياحية وجو مشمس وطبيعة ساحرة، وقدمت الشكر للمحافظ علي حسن استقباله ومرافقته لها في جولتها السياحية في اطار بحث سبل التعاون بين الجانب المصري والمغربي في مجال السياحة.