إنشاء جناح العلاج الإشعاعي بجامعة القاهرة وفق أحدث المعايير العالمية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن إنشاء جناح العلاج الإشعاعي وفق أحدث الوسائل والنُظم وطبقًا للمعايير الطبية العالمية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن جناح العلاج الإشعاعي يتضمن العديد من الأجهزة والوحدات الطبية، وأهمها جهاز معجل خطي ثنائي الطاقة بأشعة X وخماسي الطاقة إلكترونات.

ونبه رئيس جامعة القاهرة بأن جهاز المعجل المتوفر في جناح العلاج الإشعاعي يعد من أحدث الأجهزة العلاجية فى العالم لأنه يتيح عمل 20 ألف جلسة إشعاع سنويًا.

جناح العلاج الإشعاعي يعالج ألف مريض أورام سنويًا

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن جناح العلاج الإشعاعي يُمكّن المعهد القومي للأورام من علاج نحو ألف مريض أورام سنويًا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن جناح العلاج الإشعاعي يتضمن غرفة للتحكم في الجهاز بواسطة الأطباء والفيزيائيين والفنيين، وغرفة مجهزة لاستقبال وانتظار المرضى الكبار والأطفال.

وذكر رئيس جامعة القاهرة استقبال مستشفيات معهد الأورام ما يزيد عن 350 ألف مريض سنويًا، ويشهد إجراء 12 ألف عملية جراحية سنويا، ويصل معدل تردد الحالات على العيادات وغرف العلاج الكيميائي والمعامل نحو 1400 مريض يوميًا.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بأن تكلفة علاج مريض الأورام تصل إلى 300 ألف جنيه في العام خاصة إذا تضمنت تكلفة العلاج الموجه والإشعاعي والعمليات الجراحية.

وتابع رئيس جامعة القاهرة أن معهد الأورام له دور قومي في علاج مرضى الأورام حيث يستوعب 25 في المائة من مجمل حالات الأورام على مستوى الجمهورية.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير معهد الأورام والمستشفيات التابعة له، لخدمة المرضى، وأن التوسع الكبير فيه أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية به وأصبح قصر عيني جديد.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن خطة تطوير معهد الأورام تشمل: إعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل، والانتهاء من المستشفى الجنوبي للمعهد القومي للأورام وتطويره ورفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50 في المائة.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن خطة معهد الأورام تشمل تطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 في الشيخ زايد.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن ذلك يساهم في دعم الخدمة العلاجية لمرضى الأورام في مصر وتقليل قوائم انتظار المرضى.

واستطرد رئيس جامعة القاهرة إن الجامعة لديها حاليا 25 مستشفى في مختلف التخصصات للكبار والأطفال، وتعالج الأمراض النادرة.