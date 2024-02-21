محافظ الإسكندرية ورئيس جهاز حماية المستهلك يوجهان بتركيب شاشة تفاعلية بسيتي سنتر

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار التعاون المثمر مع جهاز حماية المستهلك ، حيث تم البدء في تركيب شاشات تفاعلية بسيتي سنتر الإسكندرية ، تسهيلاً على المواطنين في الوصول لخدمات الجهاز وتقديم الشكاوي والبلاغات في حالة الشكوى من أي ممارسات احتكارية غير قانونية.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، لمتابعة الأسواق وجهود الحملات خلال الفترة الحالية لضبط الأسواق و إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وكلف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، مع التأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الإسكندرية، باستمرار الحملات الرقابية من خلال الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية بالتنسيق مع المحافظة، لإستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، وخاصة الإستراتيجية منها.

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي مُمارسات ضارة غير منضبطة والمبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المُخالفين حاجبي السلع والمضاربين في سعرها.