أبو العز يكشف موعد سفر عبد الشافى إلى ألمانيا

بعد إصابة ظهير الزمالك بقطع فى الرباط الصليبي

يبذل الكابتن عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهد كبيرا لإنهاء جميع الأوراق الخاصه بكابتن ونجم الفريق الظهير الأيسر محمد عبد الشافي للحصول على تأشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد موافقة الكابتن حسين لبيب رئيس النادي الفوريه على سفر عبد الشافى.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض بقطع في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عبد الشافي خضع لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناء على قرار الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفر محمد عبد الشافي لإجراء الجراحة في ألمانيا.