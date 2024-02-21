تشكيل نابولي لمواجهة برشلونة.. أوسيمين يقود مثلث الرعب

أعلن فرانشيسكو كالزونا، مدرب نابولي الجديد، عن تشكيل فريقه للمباراة الصعبة أمام برشلونة الليلة بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل نابولي لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، أوليفيرا.

خط الوسط: زامبو أنجويسا، لوبوتكا، كاجوستي.

خط الهجوم: بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا.

مشوار الفريقان في دوري أبطال أوروبا

تأهل برشلونة إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما جاء في المركز الأول في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن بورتو الذى حسم الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.

فيما جاء فريق نابولي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في 1 وخسارة 2 وتسجيل 10 أهداف وتلقي 9 أهداف.