يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستعد نادي برشلونة لمواجهة صعبة ضد نظيره نابولي في ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024، تقام في استاد دييغو أرماندو مارادونا.

بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا

يدخل الفريقان هذه المواجهة بظروفٍ متقاربة، عنوانها من يحسم قمة اليوم الإيطالية الإسبانية؟ حيث يرغب كلا الفريقين في تجاوز تعثراتهما على المستوى المحلي وتقديم مردود جيد في دوري الأبطال.

ويمر برشلونة بفترةٍ صعبة على الصعيد المحلي، حيث يتباعد بفارق كبير عن صدارة الدوري الإسباني، بينما يواجه نابولي بعض التحديات في الدوريّ الإيطالي، والتي أجبرته على تغيير مدربه للمرة الثالثة هذا الموسم.

وأقال نابولي مدربه السابق والتر ماتزاري بسبب سوء النتائج، وعيّن مكانه السلوفاكي فرانشيسكو كالزونا، حيث قاد المران الأول له، كمدرب جديد لنابولي خلفًا لوالتر ماتزاري، قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة أمام برشلونة على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في ذهاب ثمن نهائيّ دوري الأبطال.

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وكان برشلونة قد تأهل لهذا الدور، بعد تصدره مجموعة ضمت بورتو وشاختار ورويال أنتويرب، بينما صعد نابولي بعدما حل وصيفًا في مجموعة تصدرها ريال مدريد، ووُجد بها أيضًا سبورتنغ براغا ويونيون برلين.

موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

وسوف يكون موعد مباراة برشلونة ونابولي في ذهاب الدور السادس عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب دييجو أرماندو مارادونا في ايطاليا، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر فبراير الجاري بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة وسوريا، والساعة التاسعة مساء بتوقيت دول المغرب العربي، في حضور الآلاف من جمهور الفريقين خصوصا جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي مستضيف المباراة.

برشلونة ونابولي

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي

بينما عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، فإن شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطري قد خصصت قناة beIN sports HD 1 من اجل نقل مواجهة اليوم.

معلق مباراة برشلونة ونابولي

وقد خصصت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطري، المعلق الشهير خليل البلوشي من اجل التعليق على أحداث شوطي مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا اليوم.