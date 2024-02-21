تموين الغربية: ضبط طن ونصف اسمدة زراعية مشتبه في صلاحيتها

نفذت مديرية التموين بالغربيةحمله تموينية اليوم الاربعاء للمرور علي الاسواق بدائرة مركز طنطا.

و اسفر المرورعلي ضبط مخزن منظفات منزلية لحيازة عدد واحد طن منظفات غير مدون عليهم بيانات الانتاج و الصلاحية

تم ضبط محل اسمده زاعية لحيازة عدد واحد ونصف طن اسمده متحجرة مشتبه في صلاحيتها .

و تم ضبط مخزن مواد غذائية لحيازة عدد ٧٥٠ كجم ارز غير مدون عليهم سعر البيع للمستهلك .

وتحرر محاضر جنح بتلك المخالفات وجاري اتخاذ اللازم قانونا .

جاء ذلك بناءا علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه و الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه وبرئاسه المهندس محمد ابو هاشم - وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالغربيه .