عاجل
حركة فتح: مرافعة مصر أمام محكمة العدل "وقفة عز وعروبة" (فيديو) موعد انطلاق امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024 في الصميم.. دفاع الحكومة الفلسطينية يُثمن مرافعة مصر أمام محكمة العدل (فيديو) كاف يشيد بدفاع الزمالك خلال مشواره بالكونفدرالية
الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تموين الغربية: ضبط طن ونصف اسمدة زراعية مشتبه في صلاحيتها

بعض المضبوطات
بعض المضبوطات

نفذت مديرية التموين بالغربيةحمله تموينية اليوم الاربعاء  للمرور علي الاسواق بدائرة مركز طنطا.

و اسفر المرورعلي ضبط مخزن منظفات منزلية لحيازة عدد واحد طن منظفات غير مدون عليهم بيانات الانتاج و الصلاحية

 تم ضبط محل اسمده زاعية لحيازة عدد واحد ونصف طن اسمده متحجرة مشتبه في صلاحيتها .

و تم ضبط مخزن مواد غذائية لحيازة عدد ٧٥٠ كجم ارز غير مدون عليهم سعر البيع للمستهلك .

وتحرر محاضر جنح بتلك المخالفات وجاري اتخاذ اللازم قانونا .

جاء ذلك بناءا علي تعليمات  الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجاره الداخليه و الدكتور  طارق رحمي   محافظ الغربيه وبرئاسه المهندس محمد ابو هاشم - وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالغربيه .

الجريدة الورقية