تموين الغربية: ضبط طن ونصف اسمدة زراعية مشتبه في صلاحيتها
نفذت مديرية التموين بالغربيةحمله تموينية اليوم الاربعاء للمرور علي الاسواق بدائرة مركز طنطا.
و اسفر المرورعلي ضبط مخزن منظفات منزلية لحيازة عدد واحد طن منظفات غير مدون عليهم بيانات الانتاج و الصلاحية
تم ضبط محل اسمده زاعية لحيازة عدد واحد ونصف طن اسمده متحجرة مشتبه في صلاحيتها .
و تم ضبط مخزن مواد غذائية لحيازة عدد ٧٥٠ كجم ارز غير مدون عليهم سعر البيع للمستهلك .
وتحرر محاضر جنح بتلك المخالفات وجاري اتخاذ اللازم قانونا .
جاء ذلك بناءا علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه و الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه وبرئاسه المهندس محمد ابو هاشم - وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالغربيه .