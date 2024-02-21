وزير الدفاع التونسي يثمن التعاون العسكري مع فرنسا

ثمن وزير الدفاع التونسي عماد مميش اليوم الأربعاء التعاون العسكري بين بلاده وفرنسا ، مؤكدا أن فرنسا من أهم شركاء تونس على مر التاريخ حيث تربطهما نفس التحديات الأمنية والمصالح الاستراتيجية.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع التونسي خلال استقباله بمقر الوزارة سفيرة فرنسا بتونس "آن جوجوين" حيث أكد عمق العلاقات التاريخية والصداقة العريقة التي تجمع البلدين..وذلك وفقا لبيان للدفاع التونسية.

من جهتها، أعربت السفيرة الفرنسية عن ارتياحها لمستوى التعاون بين البلدين سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، مؤكدة استعداد بلادها لمواصلة العمل المشترك لبلوغ الأهداف المرجوة التي تخدم مصالح البلدين ويضمن استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تشهد تحديات أمنية كبرى.

رئيس حكومة تونس يؤكد أهمية التنسيق بين الأطراف المعنية لزيادة حجم الاستثمارات

أكد رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني اليوم الأربعاء على أحكام التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لزيادة حجم الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي في بلاده.

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة التونسية خلال رئاسته للاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار لعام 2024 بحضور محافظ البنك المركزي التونسي الجديد فتحي زهير النوري، وذلك وفقا لبيان للحكومة التونسية.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار، كما تمت الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية.