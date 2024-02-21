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الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مقتل مزارع علي يد آخر وأمن أسيوط ينجح في ضبط الجاني

مديرية أمن أسيوط
مديرية أمن أسيوط

تمكن ضباط مركز شرطة القوصية بأسيوط، من ضبط عامل تسبب في وفاة مزارع خلال مشاجرة وكشف ملابسات بلاغ ورد لمركز الشرطة من أحد المستشفيات باستقباله جثة مزارع مقيم بدائرة المركز، وبها جرح قطعى بالرأس وتوفى إثر إصابته.

بعد تلقي البلاغ، قامت الشرطة بفتح تحقيق واسع للكشف عن ملابسات الحادثة، وتمكنت من التوصل إلى هوية المشتبه به، وهو عامل يعمل في نفس المنطقة التي وقعت فيها المشاجرة. وقد تم القبض عليه وفي التحقيقات، اعترف المتهم بتورطه في المشاجرة واعترف بقيامه بتصفية الحسابات الشخصية مع المزارع مما أدى إلى وقوع المشاجرة والتسبب في وفاة الضحية نتيجة للإصابة التي تلقاها بواسطة آلة حادة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتم تقديمه للنيابة العامة لبدء الإجراءات القانونية اللازمة ضده

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