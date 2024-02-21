تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة لوتون تاون.. موقف محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التشكيل الرسمي للمباراة المرتقبة أمام لوتون تاون والتي ستقام في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي .

وشهد تشكيل ليفربول غياب محمد صلاح عن القائمة بالكاملة سواء الأساسية أو الاحتياطية، كما شهد التشكيل غيابات بالجملة بجانب الملك المصرى وأبرزها نونيز وجوتا وأرنولد وأليسون وسوبوسلاي وكيرتس جونز وجويل ماتيب وتياجو ألكانتارا.

تشكيل ليفربول ضد لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جوميز، فان دايك، كوانساه، برادلي.

خط الوسط: ريان جرافنبيريج، إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: دياز، جاكبو، إليوت.