إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الزراعى

تعرض 6 أشخاص للإصابة بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الزراعي، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الزراعي

وبمجرد تلقى البلاغ أعلى الطريق الزراعى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

صعق كهربائي.. ينهي حياة شخص داخل مزرعة دواجن بالعياط

كما لفظ شخص أنفاسه الأخيرة متأثرا بصعق كهربائيّ داخل مزرعة دواجن بمركز العياط بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا بمصرع عامل داخل أحد مزارع الدواجن بالمكان المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبه بسيارة إسعاف وتبين مصرع عامل يدعى مصطفى. س 21 عاما، بصعق كهربائيّ داخل مزرعة دواجن، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.