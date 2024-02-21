الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الزراعى

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

تعرض  6 أشخاص للإصابة بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الزراعي،  ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص في  حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الزراعي

وبمجرد تلقى البلاغ أعلى الطريق الزراعى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

صعق كهربائي.. ينهي حياة شخص  داخل مزرعة دواجن بالعياط

كما لفظ  شخص أنفاسه الأخيرة متأثرا بصعق كهربائيّ داخل مزرعة دواجن بمركز العياط بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا بمصرع عامل داخل أحد مزارع الدواجن بالمكان المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبه بسيارة إسعاف وتبين مصرع عامل يدعى مصطفى. س 21 عاما، بصعق كهربائيّ داخل مزرعة دواجن، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مواد متعلقة

غدر الأصدقاء .. مقتل شاب بطلقة في الرأس علي يد صديقه

انتقاما من والدها.. اعترافات المتهمين بـ سرقة الفنانة ميرهان حسين

القبض على سائق «تريلا» المتسب في دهس 3 طلاب بالمرج

دفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حادث تصادم توك توك بشبين القناطر

جهود مكثفة لكشف لغز تغيب تاجر في ظروف غامضة بالقليوبية

تأجيل محاكمة 4 أشقاء و3 آخرين لاتهامهم باستعراض القوة

مصرع ربة منزل في حادث تصادم توك توك بشبين القناطر

إصابة 17 شخصًا باخنتناق داخل محل لبيع المنظفات بالدقهلية

الجريدة الورقية