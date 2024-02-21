الشعب يريد:

الأربعاء 21/فبراير/2024 - 08:13 م 2/21/2024 8:13:07 PM

أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى نجاح فرق المتابعة بقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة.. خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى فبراير الجارى.

وأشار أيضاً لنجاح فرق المتابعة برئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالوزارة وتنفيذه 1160 حملة مفاجئة ومخططة للمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات.. وتمت إحالة 1184 موظفًا للنيابات المختصة «عامة وإدارية وشئون قانونية وصدرت توصيات بإثابة المتميزين وإعفاء المقصرين منهم من شغل بعض الوظائف، هذا الخبر نشرته الصحف أمس.. وحقًا يثبت أن المحليات واجهة النظام كما كان يردد اللواء مصطفى عبدالقادر وزير التنمية المحلية الراحل عليه رحمة الله.. وأن المحليات هى أسرع الطرق لعقل وراحة المواطن المصرى وأيضاً تلصق أى خلل مباشرة فى ذهن وعقل المواطن، كما قال اللواء الراحل حسن أبوباشا وزير الداخلية ثم التنمية المحلية عليه رحمة الله.

وأقول بعد ما كتب الكثير فى هذا المكان عن المحليات، حيث بدأ تدريبى وأنا طالبة بالإعلام وحتى إحالتى للمعاش بهذه الوزارة بدأت مع الوزير حامد محمود رحمه الله عام 1973 وعاصرت وزراء كثيرين وأحببت العمل بها وبالمحافظات لأنها حقًا واجهة النظام.. ومن هنا أرصد كل ما أراه بالشارع المصرى وأربطه بالشارع السياسى.. ولهذا كتبت للرئيس السيسى أن لدينا قيادات صغيرة بالمحليات تهدم وأنتم تبنون وتشيدون.. قيادات جاءت فجأة يسبقها تاريخها فى الهدم والمخالفات وللأسف بالرغم من أن عددها لا يتجاوز أصابع اليدين إلا أنها مؤثرة لأنها تتعامل مع عصابات سرقة الأراضى وسرقة التيار الكهربائى فى وقت نحتاج فيه للترشيد ونحاول بالتخفيف سبحان الله!!

وقلة تهدم البيوت خلسة وتغطى القصور والعمارات وكأنها «ملثمة» ونتركها عمارة ويتم تغطيتها وتفاجأ صباحًا بإنها أصبحت أرضًا فضاء وربما تصدع عمارات بجوارها فلا مانع يتم للسكان المضارين توفير عمارة مماثلة ويتحمل من هدم ايجارها لحين علاج من تصدعت والعودة للبناء.. ويتم قطع المرافق عن عمارات سليمة أو ربما تحتاج الترميم فقط..ناهيكم يا سيادة الوزير النشط اللواء هشام آمنة عن العودة لبناء «محلات» فى أراضى المدارس التى تعمل أليس من حق المواطن أن يعلم بهذه المحلات والتى على حساب «حوش المدرسة» ومن أرضه وفى شارع يضج بالأكشاك والمحلات.. وهل يجوز فتح شقة بالدور الثانى على محل تجارى؟ إنى أسأل فقط وشجعنى على السؤال ما قام به اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع المتابعة بوزارة التنمية المحلية وكان محلاً لإشادة الوزير هشام آمنة.

وكما أؤكد أن فساد المحليات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ولكنه مؤثر ومتجذر بالأرض ويتركز فى الأحياء القديمة والتاريخية.

وأهمس فى أذن اللواء عرفات بأن الوزارة وصلها أوراق مزورة ولكن تم التغلب عليها وتم عمل اللازم بإحدى المشاكل ولكن فوجئت بضياع الملف وكأن حال صاحب المصلحة يقول «سرقوا الصندوق بس معى مفتاحه».

إن مسئولية الرقابة صعبة فى ظروف أسوأ ما مرت به مصر خارجيًا واقتصاديًا وكما أراها فى «سوار من نار» فحدودها ملتهبة من كل الجهات وأزمة اقتصادية أثرت علينا لأننا قلب العالم بلا مبالغة، ولهذا فالرقابة بكل وزارة لا بد أن تعزز جهودها وتحول للنيابات تمهيدًا لتحويل كل مخالف - فى هذه الظروف الصعبة - للمحاكمة تمهيدًا لمحاكمات السماء فى يوم تشخص فيه الإبصار ويحكم بين العباد رب العزة سبحانه وتعالى..

تحية للوزير «آمنة» واللواء «عرفات» وعدد كبير من قيادات المحليات أعادوا بناء الأحياء وتحدثوا للمواطن واستمعوا لهم ولم يتصرفوا بأسلوب العشيرة والمجاملات.. وعلى المواطن أن يتفاءل وهو يرى القادم أفضل بإذن الله.

< الحياة حلوة:

صدفة أفضل من الترتيب والاستعداد.. أن ينشر أستاذنا فاروق جويدة مقاله أمس مع خبر إحالة بعض موظفى المحليات للنيابات بعنوان الرجل المناسب.. «مؤكدًا أن وضع الرجل غير المناسب فى مكان ينبغى ألا يكون فيه».

كل عام ومصر بخير شعبًا وقيادة بمناسبة النصف من شعبان.