صعق كهربائي ينهي حياة شخص في العياط بالجيزة

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة متأثرا بصعق كهربائيّ داخل مزرعة دواجن بمركز العياط بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

صعق كهربائي.. ينهي حياة شخص داخل مزرعة دواجن بالعياط

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا بمصرع عامل داخل أحد مزارع الدواجن بالمكان المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبه بسيارة إسعاف وتبين مصرع عامل يدعى مصطفى. س 21 عاما، بصعق كهربائيّ داخل مزرعة دواجن، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

السجن عامين لـ4 متهمين باستدراج وخطف طالب

كماعاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، 4 متهمين بالسجن عامين باستدراج وخطف طالب وتقييده داخل سنتر تعليمى، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمركز البدرشين فيما برأت المحكمة سيدة من التهم ذاتها.

كانت جهات التحقيق أحالت المتهمين بخطف طالب داخل سنتر تعليمى للمحاكمة أمام محكمة الجنيات فى القضية التى حملت رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين، وهم إكرامي. س، و"عبد الواحد.ع"، و"باسم. ع"، و"عزت. ش"، و"سها.ع"، لأنهم اتفقوا على خطف "خالد. هـ" وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطفه الثالث والرابع بالاشتراك مع اثنين آخرين.

بداية الواقعة عندما أبلغ المجنى عليه أنه خلال ذهابه إلى درس تعليمى استوقفه شخصين عنوة وهدده أحدهما بسلاح أبيض واقتاداه إلى سطح عقار دار تعليمى سنتر محتجزين إياه لبضع ساعات وطلبا منه الإقرار بارتكاب واقعة سرقة، نظير إطلاق سراحه، ثم أطلقا سراحه، عقب استيلائهما على بطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول الخاصين به كرها عنه، وأجبراه على توقيع 5 إيصالات أمانة بمشاركة متهمين آخرين.