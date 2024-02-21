عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، 4 متهمين بالسجن عامين باستدراج وخطف طالب وتقييده داخل سنتر تعليمى، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمركز البدرشين فيما برأت المحكمة سيدة من التهم ذاتها.

السجن عامين لـ4 متهمين باستدراج وخطف طالب وإجباره على توقيع إيصالات بالبدرشين

كانت جهات التحقيق أحالت المتهمين بخطف طالب داخل سنتر تعليمى للمحاكمة أمام محكمة الجنيات فى القضية التى حملت رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين، وهم إكرامي. س، و"عبد الواحد.ع"، و"باسم. ع"، و"عزت. ش"، و"سها.ع"، لأنهم اتفقوا على خطف "خالد. هـ" وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطفه الثالث والرابع بالاشتراك مع اثنين آخرين.

بداية الواقعة عندما أبلغ المجنى عليه أنه خلال ذهابه إلى درس تعليمى استوقفه شخصين عنوة وهدده أحدهما بسلاح أبيض واقتاداه إلى سطح عقار دار تعليمى سنتر محتجزين إياه لبضع ساعات وطلبا منه الإقرار بارتكاب واقعة سرقة، نظير إطلاق سراحه، ثم أطلقا سراحه، عقب استيلائهما على بطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول الخاصين به كرها عنه، وأجبراه على توقيع 5 إيصالات أمانة بمشاركة متهمين آخرين.

الأبن لحق بالأب .. مصرع المصاب الثاني في حادث انفجار أسطوانة البوتاجاز بالإسماعيلية

لفظ المصاب الثاني أنفاسة الاخيرة ، في حادث انفجار أسطوانة البوتاجاز المنزلي في محافظة الإسماعيلية ، ليلحق بوالده والذى كان قد توفي عقب الحادث بساعات داخل مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت مصادر إن المتوفى الثاني يدعي مصطفى شعبان مراد نجل الضحية الأولى للحادث والذى يدعي شعبان مراد عبد الحليم ريحان.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إصابة شخصين بحروق في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل بمنطقة المحمسة القديمة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

وتبين إصابة كل من مصطفى شعبان بحروق من الدرجة الثالثة، وشخص آخر مجهول الهوية بجرح نافذ بالصدر غيبوبة تامة، كما تبين أن سبب انفجار انفجار في منظم الأنبوبة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.