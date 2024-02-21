الان لحق بالأب .. مصرع المصاب الثاني في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالإسماعيلية

لفظ المصاب الثاني أنفاسة الاخيرة ، في حادث انفجار أسطوانة البوتاجاز المنزلي في محافظة الإسماعيلية ، ليلحق بوالده والذى كان قد توفي عقب الحادث بساعات داخل مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي.

الأبن لحق بالأب .. مصرع المصاب الثاني في حادث انفجار أسطوانة البوتاجاز بالإسماعيلية

وقالت مصادر إن المتوفى الثاني يدعي مصطفى شعبان مراد نجل الضحية الأولى للحادث والذى يدعي شعبان مراد عبد الحليم ريحان.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إصابة شخصين بحروق في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل بمنطقة المحمسة القديمة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

وتبين إصابة كل من مصطفى شعبان بحروق من الدرجة الثالثة، وشخص آخر مجهول الهوية بجرح نافذ بالصدر غيبوبة تامة، كما تبين أن سبب انفجار انفجار في منظم الأنبوبة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

السيطرة علي حريق نشب داخل محل تجاري بحدائق الأهرام

سيطرت إدارة الحماية المدنية بالجيزة ،على حريق داخل محل تجارى فى منطقة حدائق الأهرام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتمت السيطرة عليه.

وكانت البداية فور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى حدائق الأهرام، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحادث، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده حتى تمت السيطرة عليه.