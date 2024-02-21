بشارة يتابع إيرادات النظافة والمرافق بالاسماعيلية

اعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ضرورة تحصيل إيرادات المحافظة من رسوم للنظافة والإسكان والإشغالات ورفع المخالفات والإيجارات والصناديق الخاصة وتعظيمها؛ من أجل الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تساهم في برامج التنمية وتعود بالنفع على مواطني الإسماعيلية.

جاء ذلك خلال الاجتماعً الذي عقد لمتابعة موقف تحصيل إيرادات محافظة الإسماعيلية، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة الجديدة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، معاون المحافظ للمتابعة، رؤساء المراكز والمدن وأحياء مدينة الإسماعيلية الثلاثة، مديري عموم "الشئون المالية والإدارية، الحسابات الخاصة، الحسابات العامة، وإدارة الموارد البشرية" والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التقرير الشهري لتحصيل الإيرادات المستحقة للوحدات المحلية، والمتضمن نسب التحصيل، والإجراءات الإدارية والقانونية المنفذة حيال متأخرات المديونيات بمراكز ومدن المحافظة "كل مركز على حدة"، وذلك لتعظيم وتعزيز الإيرادات من الجهات والمشروعات التابعة للمحافظة، حيث تبين وجود تحسن في نسب التحصيل خلال الفترة الحالية.

وأكد بشارة على ضرورة عدم تأخير أجور العاملين المؤقتين وعمال اليومية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال الاجتماع، شدد بشارة على رؤساء المراكز والمدن بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية بشكل يومي، وضبط الأسعار والتأكد من عدم احتكار السلع الغذائية وتطبيق اللوائح والقوانين على المخالفين؛ حفاظًا على تقديم سلع غذائية مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية بأسعار مناسبة للمواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجًا.