قررت نيابة بدر استعجال التقرير المروري حول مصرع 6 طلاب، وإصابة 13 طالبا وإداريا آخرين في تصادم أتوبيس طلاب بالجامعة الروسية بسيارة نقل ثقيل باتجاه السويس أعلى الطريق الإقليمي ببدر، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

استعجال التقرير المروري في واقعة مصرع 6 طلاب، وإصابة 13 طالبا بحادث بدر

وخلف الحادث عن مصرع كلا من الطالب/ محمد إبراهيم أحمد إبراهيم ٢٣ سنة طالب بكلية هندسة بالجامعة الروسية ببدرمقيم مركز ديرب نجم الشرقية

والطالب/ محمد حمادة عبد الفتاح أحمد ٢٢ سنة طالب بكلية صيدلة بالجامعة الروسية مقيم طيبة، مركز الزقازيق الشرقية

و الطالبة آلاء أشرف ٢١ سنة طالبة بجامعة بدر مقيمة الزقازيق- الشرقية

الطالبة بسنت السيد محمد عطية ٢٤ سنة طالبة مقيمة الزقازيق - الشرقية.

كما توجد طالبتان مجهولتا الهوية (جار الاستعلام عن بياناتها)

السيطرة علي حريق نشب داخل محل تجاري بحدائق الأهرام

سيطرت إدارة الحماية المدنية بالجيزة ،على حريق داخل محل تجارى فى منطقة حدائق الأهرام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتمت السيطرة عليه.

وكانت البداية فور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى حدائق الأهرام، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحادث، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده حتى تمت السيطرة عليه.