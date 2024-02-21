كل ما تود معرفته عن الجولة الاولى لتجارب الفورميلا وان

بعد نهاية الفترة المسائية لتجارب بطولة العالم للفورميلا وان استعدادا لانطلاق البطولة الايبوع المقبل على حلبة البحرين احتفظ سائق ريد بول وبطل العالم ماكس فيرستابين بصدارة التجارب متفوقا على منافسيه في بداية رائعة لبطل العالم في بداية حملة الدفاع عن لقبه .

كان ماكس فيرستابين احد سائقين فقط خاضا التجارب في الفترتين الصباحية والمسائية حيث تصدر التجارب الصباحية متفوقا على سائق فيراري تشارلز ليكليريتش فيما تصدر التجارب المسائية متفوقا على سائق مكلارين لاندو نوريس .

ماكس فيرستابين حقق انجاز اخر خلال التجارب التمهيدية اليوم حيث نجح في إنهاء التجارب بزمن ١.٣١.٣٣٤ د وهو زمن افضل بثانية ونصف كاملة عن أفضل زمن له في التجارب التمهيدية في العام الماضي وهو ما يعني تفوقه الكامل المتوقع لهذا الموسم .

سائق مكلارين لاندو نوريس أحرز المركز الثاني بفارق ثانية كاملة عن ماكس فيرستابين ومتقدما بعشر ثانية عن صاحب المركز الثالث سائق فيراري كارلو ساينز بينما جاء في المركز الرابع سائق ألفاتواري ريد بول دانيال ريكاردو .

يذكر ان التجارب التمهيدية في يومها الاول لم تشهد مشاركة بطل العالم السابق لويس هاميلتون .