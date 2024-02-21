الأربعاء 21 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

السيطرة علي حريق نشب داخل محل تجاري بحدائق الأهرام

حريق
حريق

سيطرت إدارة الحماية المدنية بالجيزة ،على حريق داخل محل تجارى فى منطقة حدائق الأهرام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتمت السيطرة عليه. 

السيطرة علي حريق نشب داخل محل تجاري بحدائق الأهرام

وكانت البداية فور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى حدائق الأهرام، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحادث، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده حتى تمت السيطرة عليه.

 

مقتل شاب بطلقة  الرأس علي يد صديقه بالبساتين 

وفي واقعة موسفة شهدتها  منطقة البساتين ، حيث لقي  صبي يدعى محمود 18 سنة، مصرعه  على يد صديقه، بطلقة في الرأس من سلاح ناري، حيث وضع جثته داخل جوال ودفنه في مقابر بالسيدة عائشة.
 

​​​​​​وكانت البداية بإخطار للواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة من قسم شرطة البساتين يفيد بتحرير أسرة أحد الشباب لمحضر تغيب، متهمين أحد أصدقائه بأنه يقف خلف مسألة اختفائه.
وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، شارك فيه اللواء طه فودة، وتوصلت التحريات أن وراء اختفاء الشاب صديقه الذي تخلص منه برصاصة في الرأس، من سلاح ناري خرطوش، ثم نقل الجثة إلى منطقة السيدة عائشة وحفر قبره ثم دفنه.
وتم الوصول إلى مكان القبر بإرشاد المتهم الذي مثل الجريمة أمام رجال النيابة العامة، وجرى استخراج الأشلاء من الحفرة، ونقلها الى مصلحة الطب الشرعي تحت تصرف جهات التحقيق التي انتدبت الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

 

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