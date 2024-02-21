دخل نحو 500 جرار زراعي إلى العاصمة الإسبانية مدريد صباح الأربعاء للوصول إلى مقر وزارة الزراعة احتجاجا على ارتفاع تكاليف الإنتاج والبيروقراطية والواردات من دول أخرى.

ودخلت الجرارات إلى العاصمة من خمسة اتجاهات وتم إغلاق عدة طرق، مما أثر على حركة المرور في مدريد.

أسباب مظاهرات المزارعين الأوروبيين المتكررة

وبحسب وكالة رويترز، فإن سبب احتجاج المزارعين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بسبب مواجهتم ارتفاع التكاليف والضرائب، والبيروقراطية، والقواعد البيئية المفرطة، والمنافسة من الواردات الغذائية الرخيصة.

وتجري المظاهرات منذ أسابيع في دول من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وبولندا وإسبانيا وإيطاليا واليونان.

وفي حين أن العديد من القضايا تتعلق بكل بلد على حدة، فإن قضايا أخرى تتعلق بأوروبا بأكملها، فيما يلي نظرة تفصيلية على المشكلات التي أدت إلى حركة الاحتجاج عبر الكتلة وفي الدول الفردية.

الواردات

وركزت التظاهرات في أوروبا الشرقية على ما يقول المزارعون إنها منافسة غير عادلة من كميات كبيرة من الواردات من أوكرانيا، والتي تنازل عنها الاتحاد الأوروبي عن الحصص والرسوم منذ الغزو الروسي.

ويعرقل المزارعون البولنديون حركة المرور على الحدود مع أوكرانيا، وهو ما تقول كييف إنه يؤثر على قدرتها الدفاعية ويخدم أهداف روسيا.

وفي الوقت نفسه، قاد المزارعون التشيكيون جراراتهم إلى وسط مدينة براغ، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور خارج وزارة الزراعة.

ويشعر المزارعون بالاستياء من الواردات لأنهم يقولون إنها تضغط على الأسعار الأوروبية بينما لا تفي بالمعايير البيئية المفروضة على مزارعي الاتحاد الأوروبي.

كما أثار تجدد المفاوضات لإبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وكتلة ميركوسور في أمريكا الجنوبية الاستياء بشأن المنافسة غير العادلة في السكر والحبوب واللحوم.

القواعد والبيروقراطية

ويعترض المزارعون على التنظيم المفرط، خاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وفي مركز الاهتمام هناك قواعد الدعم الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي، مثل شرط ترك 4% من الأراضي الزراعية بوراً، وهو ما يعني عدم استخدامها لفترة من الوقت.

كما يدينون البيروقراطية التي يقول المزارعون الفرنسيون إن حكومتهم تفاقمها من خلال المبالغة في تعقيد التنفيذ.

المزارعون البولنديون يحتجون على ضغوط الأسعار والضرائب واللوائح الخضراء، والمظالم المشتركة بين المزارعين في جميع أنحاء أوروبا، وضد استيراد المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية من أوكرانيا، في غدانسك، بولندا، 20 فبراير 2024.

المزارعون البولنديون يحتجون على ضغوط الأسعار والضرائب واللوائح الخضراء، والمظالم المشتركة بين المزارعين في جميع أنحاء أوروبا، وضد استيراد المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية من أوكرانيا، في غدانسك، بولندا، 20 فبراير 2024.

وفي إسبانيا، اشتكى المزارعون من "البيروقراطية الخانقة" التي تم وضعها في بروكسل والتي تؤدي إلى تآكل ربحية المحاصيل.

وفي اليونان، يطالب المزارعون بإعانات أعلى وتعويض أسرع عن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل والماشية التي فقدت في فيضانات عام 2023.

ارتفاع تكاليف وقود الديزل

وفي ألمانيا وفرنسا، أكبر المنتجين الزراعيين في الاتحاد الأوروبي، اعترض المزارعون على خطط إنهاء الدعم أو الإعفاءات الضريبية على الديزل الزراعي. المزارعون اليونانيون يريدون تخفيض الضريبة على الديزل.

وفي رومانيا، كانت الاحتجاجات في منتصف شهر يناير في الأساس ضد ارتفاع أسعار الديزل.

دخل

وفي فرنسا، يقول العديد من المنتجين إن الحملة الحكومية لخفض تضخم أسعار الغذاء جعلتهم غير قادرين على تغطية التكاليف المرتفعة للطاقة والأسمدة والنقل.

ماذا تفعل الحكومات؟

واقترحت المفوضية الأوروبية أواخر الشهر الماضي الحد من الواردات الزراعية من أوكرانيا من خلال تطبيق "مكابح الطوارئ" على المنتجات الأكثر حساسية - الدواجن والبيض والسكر - لكن المنتجين يقولون إن الحجم سيظل مرتفعا للغاية.

كما أعفت المفوضية مزارعي الاتحاد الأوروبي لعام 2024 من شرط الاحتفاظ ببعض أراضيهم دون استخدام المبيدات الحشرية مع الاستمرار في تلقي مدفوعات الدعم الزراعي من الاتحاد الأوروبي، لكنهم سيحتاجون بدلاً من ذلك إلى زراعة المحاصيل دون استخدام المبيدات الحشرية.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال عن إجراءات تشمل ضوابط لضمان عدم احتواء الأطعمة المستوردة على آثار مبيدات حشرية محظورة في فرنسا أو الاتحاد الأوروبي، ومحادثات لرفع أسعار المزارعين وتخفيف البيروقراطية والتنظيم.

وقد رضخت باريس وبرلين للضغوط وتراجعتا عن خطط إنهاء الدعم أو الإعفاءات الضريبية على الديزل الزراعي، وفي رومانيا، عملت الحكومة على زيادة دعم الديزل ومعالجة أسعار التأمين وتسريع دفعات الدعم.

وفي البرتغال، أعلنت الحكومة المؤقتة عن حزمة مساعدات طارئة بقيمة 500 مليون يورو (541 مليون دولار)، بما في ذلك 200 مليون يورو (217 مليون دولار) للتخفيف من تأثير الجفاف الطويل الأمد.

لماذا يحتج المزارعون، حسب البلد:

فرنسا

الاتحاد الأوروبي الروتيني

أسعار الديزل

بحاجة إلى مزيد من الدعم لدعم الدخل

الوصول إلى الري

انتقادات بشأن الرفق بالحيوان واستخدام المبيدات الحشرية



بولندا

الواردات الرخيصة من أوكرانيا

تنظيم الاتحاد الأوروبي

الجمهورية التشيكية

البيروقراطية

الواردات الرخيصة

سياسة الاتحاد الأوروبي الزراعية



إسبانيا

"البيروقراطية الخانقة" التي تم وضعها في بروكسل يقولون إنها تؤدي إلى تآكل ربحية المحاصيل

الصفقات التجارية التي يقولون إنها تفتح الباب أمام الواردات الرخيصة



البرتغال

مساعدات حكومية غير كافية، وخفض الدعم



رومانيا

تكلفة الديزل

أسعار التأمين

اللوائح البيئية للاتحاد الأوروبي

الواردات الرخيصة من أوكرانيا



بلجيكا

متطلبات الاتحاد الأوروبي لترك 4٪ من الأراضي البور

الواردات الرخيصة

الإعانات لصالح المزارع الكبيرة



اليونان

مطالبات بزيادة الدعم وتسريع التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل والماشية خلال فيضانات 2023

ضريبة الديزل وارتفاع فواتير الكهرباء

انخفاض دعم الدولة والاتحاد الأوروبي

بروفة للانهيار

ويقول المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف إن استيراد المواد الغذائية الأوكرانية الرخيصة، فضلا عن انخفاض دخول المزارعين بسبب التضخم والمتطلبات البيروقراطية المجنونة لـ "التحول الأخضر".

فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الغاز في ألمانيا بنسبة 21% في النصف الأول من عام 2023، وأسعار الكهرباء بنسبة 31%. في بولندا، واعتبارا من منتصف عام 2024، سترتفع أسعار الكهرباء بنسبة 80%، بينما انخفض الدخل ويتم تدمير الطبقة الوسطى بسبب التضخم.

فالاتحاد الأوروبي وأوروبا بصفة عامة ليسوا سوى مستنقع عفن في تغليف أنيق، وقد حافظت أوروبا على ازدهارها بسبب جمودها والطاقة الرخيصة التي كانت تحصل عليها من روسيا.

علاوة على ذلك، فقد ضرب التدهور والأزمات أوروبا قبل فترة طويلة من الحرب في أوكرانيا. وتخلف الاتحاد الأوروبي حتى عن الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت هي نفسها تخسر ثقلها الصناعي والاقتصادي وتغرق في الأزمة.

وبينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 15 تريليون دولار في عام 2010، كان الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا 14.5 تريليون دولار (أي 97% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة)، أما في عام 2021، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 23.3 تريليون دولار، ونظيره في أوروبا 17.2 تريليون دولار (أي 73.8% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة).

وأصبحت أوروبا بفضل الغطرسة، وطرح نفسها كنموذج مثالي للبشرية جمعاء، منفصلة عن الواقع وتحاول بناء مدينة فاضلة على أساس مبادئ بيروقراطية ذات سيطرة مفرطة وأبعد ما تكون عن قواعد السوق، وتتطور غالبا في اتجاه مسدود. والأزمة الزراعية الراهنة ليست سوى خطوة أخرى نحو انهيار الاتحاد الأوروبي. وتشكل الزراعة الأوروبية مثالا واضحا على هذا النوع من عدم الكفاءة، حيث يتم إنفاق ثلث ميزانية الاتحاد الأوروبي على دعم المزارعين.

وفي النرويج وسويسرا، رغم أنهما ليستا عضوين في الاتحاد الأوروبي، إلا أن إعانات الدعم هناك تمثل نحو 60% من دخل المزارعين، والوضع بالمثل في الاتحاد الأوروبي، لهذا فإن تكلفة المواد الغذائية المنتجة في أوروبا مرتفعة للغاية، والمزارع غير مربحة، يتم دعمها فقط لأسباب تتعلق بالأمن الغذائي والحفاظ على طبقة الفلاحين الاجتماعية.



