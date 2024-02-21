إيطاليا تدرس بيع حصة جديدة بمصرف مونتي باشي لـ خفض الديون

تدرس حكومة إيطاليا بيع حصة قدرها 10% في "بنك مونتي دي باشي دي سيينا" (Banca Monte dei Paschi di Siena) في محاولة لخفض الديون وتسهيل الدمج في القطاع المصرفي.

الدولة، التي تمتلك حوالي 39% من البنك الذي جرى إنقاذه، تقيّم القيام بهذه الخطوة من خلال بناء سجل أوامر متسارع، وطرح الأسهم في السوق كما حدث في عملية بيع سابقة، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات، مرجحين حدوث عملية البيع في أبريل، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.

تعتزم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، تقديم أحدث أهداف الحكومة الاقتصادية وإطار الميزانية في أوائل أبريل، وقد يساعد بيع حصة جديدة من أسهم "بنك مونتي دي باشي دي سيينا" في دعم تلك الأهداف وتحسين وضع إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي الذي يحث أعضاءه على تحسين أوضاعهم المالية. وبينما يتجه العجز المالي في إيطاليا نحو الانخفاض، ماتزال ديونها تدور حول 140% من الناتج الاقتصادي.