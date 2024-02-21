الزمالك يوضح حقيقه رفع إسم عبد الشافى من القائمه

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن إرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة لطلب رفع أسم محمد عبد الشافي أو محمود حمدي " الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم من قائمة الأبيض للموسم الحالي، بعد إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح مدير الكرة أن محمود حمدي "الونش" أجرى عملية الرباط الصليبي بنجاح وبدأ المرحلة الأولى من التأهيل مؤخراً، في حين ينهي مسؤولو النادي إجراءات سفر محمد عبد الشافي إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة كي يخضع للعملية الجراحية، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.