البث المباشر لمشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا

في الوقت الحالي ارتفع البحث عن، موعد مباراة النصر والفيحاء، في إياب دور السادس عشر من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث بحث الملايين في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي عبر منصة اكس موقع تبادل التغريدات الصغير على منصات التواصل الاجتماعي، من أجل الحصول على موعد مباراة النصر فضلا عن القنوات الناقلة للمباراة من اجل متابعة اللقاء في الاياب من.

البث المباشر لمشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت اليوم

وكان نادي النصر السعودي، قد حقق فوزا صعبا، أمام الفيحاء، بهدف نظيف، عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة الذهاب، على ملعب الملز.

وتنتظر جميع الجماهير مباراة الإياب بين النصر والفيحاء في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ستشهد حضورًا كبيرًا على ملعب الأول بارك بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز العالمي 1-0.

حتى الآن تم الإعلان عن بيع 17 ألف تذكرة لمباراة النصر والفيحاء، ويتبقى ما يقارب 8 آلاف تذكرة للوصول إلى السعة الكاملة لملعب الأول بارك (25 ألف متفرج)، وسط إقبال من الجماهير لمساندة العالمي في اللقاء الآسيوي.

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والفيحاء عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة النصر والفيحاء عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ورغم أن المباراة تبدو سهلة للنصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، إثر العديد من الأمور مثل الفوارق بين الفريقين التي لاتنحاز على الإطلاق لمصلحة الفيحاء، بجانب امتلاك النصر مجموعة من أساطير الكرة في العالم، وعلي رأسهم البرتغالي الأسطورة كريستيانو رونالدو، فإن كاسترو لم يغفل رياح المفاجآت التي عصفت بفرق شهيرة وقوية من طراز النصر أمام أندية بدون تاريخ.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء في دوري أبطال أسيا

وفي إطار هذا سنتعرف على القنوات الناقلة للبث المباشر لمباراة النصر والفيحاء اليوم في إياب الدور الستة عشر بدوري أبطال آسيا من خلال الآتي:

SSC1 HD

beIN Sports AFC HD

Alkass Nine HD.

Abu Dhabi Sports Asia 1.

التشكيل المتوقع لفريق النصر أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا

نستعرض معكم التشكيل الذي من المتوقع أن يدخل به فريق النصر مباراته أمام الفيحاء بدوري أبطال آسيا من خلال الآتي:

وليد عبدالله.

عزيز بيهيتش.

إيمريك لابورت.

عبد الإله العمري.

سلطان الغنام.

مارسيلو بروزوفيتش.

سيكو فوفانا.

أيمن يحيى.

سامي النجعي.

أندرسون تاليسكا.

كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لفريق الفيحاء أمام النصر في دوري أبطال آسيا

يمكن التعرف على التشكيل المتوقع أن يدخل به فريق الفيحاء مواجهته أمام نادي النصر في دوري أبطال آسيا من خلال الآتي: