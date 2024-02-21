يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء اليوم في دوري أبطال آسيا

ينطلق اليوم الأربعاء دور ثمن نهائي أبطال آسيا 2023 - 2024 ، حيث يواجه النصر السعودي ضيفه الفيحاء السعودي، بعد فوزه ذهابًا 1 - 0 ، فيما يأمل الاتحاد السعودي التغلّب على نافباخور الأوزبكي يوم الخميس.

بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والفيحاء اليوم في دوري أبطال آسيا

ويحتضن ملعب "الأول بارك"، مباراة النصر ضد الفيحاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وفاز النصر على الفيحاء في مباراة الذهاب على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بهدف دون رد سجله كريستيانو رونالدو.

ويطمح العالمي، لتعزيز انتصاره للعبور إلى الدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، التي لن يتخلى بسهولة عن تحقيق لقبه الأول، خاصة في ظل امتلاكه نجوم على رأسهم كريستيانو رونالدو.

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وأصبح النصر قريبا من التأهل إلى ربع النهائي، حيث يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد شريطة أن يسجل هدفا أو أكثر.

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

وسوف يكون موعد مباراة النصر والفيحاء، في إياب الدور السادس عشر من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة من عشية يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر فبراير الجاري بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان حيث يجري لقاء الفريقين على أرضية ملعب الاول بارك في المملكة العربية السعودية.

النصر ضد الفيحاء

القنوات الناقلة النصر والفيحاء

بينما عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في إياب ثمن نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم، فإن قنوات بين سبورت الرياضية القطري وقناة ssc الرياضية السعودية سوف ينقلوا مباراة النصر غدا من ملعب الاول بارك في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن نواف العقيدي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سوف يغيب عن لقاء الفريق أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء السعودية في إياب ثمن نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم بسبب إيقاف اللاعب.