الهلال السعودي يسعد جماهيره قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، للاعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره قبل خوض غمار المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وترددت انباء عن امكانية مشاركة النجم المغربي ياسين بونو حارس المرمى وزميله السنغالي خاليدو كوليبالي قلب الدفاع، رفقة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بشكل رسمي.



وتقام فعاليات كأس العالم للأندية في الفترة ما بين الأحد 15 يونيو إلى الأحد 13 يوليو، بمشاركة 32، وتنظم البطولة في المملكة العربية السعودية.

ويشارك نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بصفته بطلًا لدورى أبطال آسيا 2021، بعد موافقة مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم بالإجماع على تحديد مقاعد الأندية المتأهلة للبطولة.