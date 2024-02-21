تشافي يبحث عن "جاسوس" في غرفة ملابس برشلونة

كشف الصحفي الإسباني "خافي ميجيل" عن تفاصيل مثيرة جرت في نادي برشلونة خلال الفترة الأخيرة، حيث شعر تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، بوجود جاسوس يقوم بتسريب معلومات سرية للصحافة ما استدعاه للبحث عنه.

وسرد ميجيل في تقرير نشره اليوم الأربعاء عبر موقع "cronicaglobal"، وقائع ما حدث قائلاً: "خلال الشهرين الماضيين انطلقت حملة في غرفة ملابس برشلونة للبحث عن الجاسوس الذي يسرب الأخبار للصحافة، كما تم البحث بالفعل عن احتمالية تواجد ميكروفونات تم وضعها خلسة في غرفة ملابس الفريق".

وتابع: "ازدادت حدة الهوس في غرفة الملابس قبل أكثر من شهر بقليل، عندما تمّ جمع أعضاء طاقم الجهاز المساعد لتشافي في غرفة طلب منهم وضع هواتفهم المحمولة على الطاولة حتى يتم تفتيشها بحثاً عن رسائل "واتساب" مشبوهة، ولكن لم يتم العثور على أي شيء يستدعي الشك".

وأضاف: "اتصل تشافي ببعض الصحفيين ليسألهم عمن كان يزودهم بالمعلومات، لكنهم رفضوا بدورهم الإجابة، فهدد النادي بمنع وسائل الإعلام التابعة له من المشاركة في المؤتمرات الصحفية إذا لم يتوقفوا.

وواصل: "كان أحد التأثيرات الأولى لهذا الهوس هو إقصاء تشافي لأعضاء طاقمه المساعد من الاجتماعات المهمة مع اللاعبين، حتى شقيقه سيرجي لم يتواجد، والسبب هو وجود "همس" بين اللاعبين بأنّ الجاسوس موجود بين طاقم تشافي.

واختتم ميجيل: "منذ إعلان تشافي عن استقالته ورحيله عن الفريق في نهاية الموسم الحالي خفت حدة هذا الهراء حول البحث عن الجاسوس".