تعليم الفيوم تعلن نتائج مسابقة" مسرحة المناهج " على مستوى المديرية

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم نتائج مسابقة مسرحة المناهج على مستوى المديرية والتى نظمتها تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

كانت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، (التربية المسرحية)، قد نظمت مسابقة مسرحة المناهج على مستوى المحافظة، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية ، وتم تصعيد الفائزين لتمثيل محافظة الفيوم على مستوى الجمهورية.

في المرحلة الإبتدائية، فازت مدرسة دفنو الرسمية للغات - إدارة إطسا التعليمية بالمركز الأول على مستوى المحافظة، حيث شاركت بعرض مسرحي عن الخلية النباتية. وفي المرحلة الإعدادية، فاز بالمركز الأول على مستوى المحافظة، كل من مدرسة الرسالة الخاصة - إدارة غرب الفيوم التعليمية (عرض مسرحي عن ملوك وملكات مصر) ومدرسة الفاروق الخاصة بإدارة شرق الفيوم التعليمية، (عرض مسرحي عن حضارة مصر القديمة)

و تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب والمدارس الفائزين في المسابقة على مستوى المحافظة، وتحفيزهم للمشاركة والفوز على مستوى الجمهورية ,كما قدمت الشكر لفريق العمل المشرف على المسابقة، بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة مدير إدارة الأنشطة، و نجلاء أحمد جلال، موجة عام التربية المسرحية بالمديرية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

من جهه اخرى نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة فى جامعة الفيوم ندوة "معًا لمحاربة الأمية" استضافت خلالها الدكتورة آمال ربيع عميد كلية التربية الأسبق ومدير مشروع التنور المجتمعي، وبحضور الدكتور محمد السيد بخيت وكيل الكلية، والدكتورة أسماء جمال الدين منسق مشروع التنور المجتمعي بكلية التربية للطفولة المبكرة. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم.د، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهلت الدكتورة صفاء عميد الكلية كلمتها بتقديم الشكر للجنة العليا للمشروع برئاسة الدكتور ياسر حتاته رئيس الجامعة والفريق التنفيذي على الجهود المبذولة لنجاح المشروع، وخاصة محور محو الأمية باعتباره واجب وطني.

وأكدت أهمية المشاركة في محو الأمية للفرد والمجتمع، وقد أكدت أهمية دور طالبات الكلية وتطور مشاركتها في مواجهة الأمية وبناء العقول ومحو الأمية باعتباره واجب وطني.

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