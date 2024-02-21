ندوة "معًا لمحاربة الامية" لطلاب كلية التربية للطفولة المبكرة  بجامعة الفيوم

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة فى جامعة الفيوم ندوة "معًا لمحاربة الأمية" استضافت خلالها الدكتورة آمال ربيع عميد كلية التربية الأسبق ومدير مشروع التنور المجتمعي، وبحضور الدكتور محمد السيد بخيت وكيل الكلية، والدكتورة أسماء جمال الدين منسق مشروع التنور المجتمعي بكلية التربية للطفولة المبكرة. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم.د، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهلت الدكتورة صفاء عميد الكلية كلمتها بتقديم الشكر للجنة العليا للمشروع برئاسة الدكتور ياسر حتاته رئيس الجامعة والفريق التنفيذي على الجهود المبذولة لنجاح المشروع، وخاصة محور محو الأمية باعتباره واجب وطني.

وأكدت أهمية المشاركة في محو الأمية للفرد والمجتمع، وقد أكدت أهمية دور طالبات الكلية وتطور مشاركتها في مواجهة الأمية وبناء العقول ومحو الأمية باعتباره واجب وطني.

وأشارت الدكتورة آمال ربيع إلى أهداف المشروع ومراحل تطور مشاركة الكلية بصفة خاصة والجامعة بصفة عام،ة من خلال التقارير الواردة من الهيئة العامة لمحو الامية، حيث انطلقت نسبة المشاركة من الصفر قبل بداية المشروع إلى ما يزيد عن ٢٢٣١٠ متحررًا من قيود الأمية من أبناء محافظة الفيوم.

وقامت الدكتورة آمال ربيع بعرض تقديمي للمشروع ومحاوره والفئات المستهدفة ومهام المشاركين وكيفية الحصول على الأميين، وتم فتح باب التساؤلات حول آليات التعاقد مع الأميين وفقًا لمحل إقامتهم، وكيفية التسجيل الإلكتروني وأساليب التواصل لجذب الدارسين والمناهج التعليمية المستخدمة ونماذج ومواعيد الامتحانات.

اجتماع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ومن جهه اخرى عقد اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم اليوم الاربعاء جلسته رقم 194 برئاسة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبعضوية أعضاء المجلس .

أشار الدكتور عاصم العيسوي إلى إحاطة المجلس علمًا بقرار مجلس الجامعة رقم 233 بتاريخ 31 يناير الماضى بالموافقة على توحيد الملتقيات التوظيفية بكليات جامعة الفيوم، على أن يتم عقد ملتقى توظيفي واحد على مستوى الجامعة لكل الكليات حسب تخصصاتها، على أن يكون الملتقى خلال شهر أبريل من كل عام بدءًا من العام الحالي ٢٠٢٤م.

كما تمت إحاطة المجلس علمًا بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من 22 يناير الى 20 فبراير الحالى

وخلال المجلس تم عرض بعض بروتوكلات واتفاقيات التعاون لبعض الجهات الراغبين في التعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكليات الجامعة.

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