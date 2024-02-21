موقف محمد صلاح من المشاركة أمام لوتون تاون بالدوري اليوم

تترقب الجماهير معرفة الموقف النهائي للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، وذلك بعدما حامت الشكوك حول مشاركته في لقاء الريدز اليوم أمام لوتون تاون بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع لوتون تاون في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ونشرت " Redmen TV" قناة مشجعي ليفربول، أن محمد صلاح وداروين نونيز ثنائي الريدز، خارج حسابات ليفربول أمام لوتون تاون بسبب عدم الجاهزية، وسيكون اللاعبان جاهزان لدعم الفريق ضد تشيلسي في نهائي كأس كاراباو.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قد ألمح في وقت سابق عن إمكانية غياب محمد صلاح مجددا، وعدم مشاركته في مباراة لوتون بالدوري الإنجليزي اليوم.

جدير بالذكر أن محمد صلاح قد عاد للمشاركة مع الريدز خلال مباراة الفريق أمام برينتفورد في المباراة التي نجح خلالها بتسجيل هدفًا وصناعة آخر، والتي انتهت بفوز الليفر بنتيجة 4/1.