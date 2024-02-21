بدء التشغيل التجريبي لمحطه مياه المنشآت الشرطية بالأقصر

أطلق اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، واللواء الدكتور حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر، إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمحطة مياه المنشآت الشرطية بطاقه ٥٠٠٠م٣ / يوم تنفيذ شركه مياه الشرب والصرف الصحي.

وإستعرض السيد رئيس شركة الأقصر، مكونات العمل بالمشروع الذى يبدأ من المأخذ على ترعة الكلابية مروراً بمحطة رفع المياه العكرة.

وتفقد مدير الأمن، منظومة التنقية، والتى تشمل حاويات الترسيب الإبتدائى والنهائى والفلاتر الرملية ومنظومة الشبه والكلور، كما تم إختبار العمل بالمحطة على محولات الديزل. وأشاد السيد مدير الامن بالجهد المبذول وكفاءه الاعمال المنفذه.